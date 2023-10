El último concierto de la boyband BTS llega a Prime Video

El último concierto de BTS, Yet to Come en Busan, llegará a las pantallas de Prime Video. Los fans del grupo surcoreano podrán disfrutar de este espectáculo en formato de película a nivel mundial desde el 9 de noviembre, a excepción de Japón, donde estará disponible el 1 de diciembre.

El 15 de octubre de 2022 será recordado por los fans de BTS como un día histórico. En ese día, el famoso grupo de k-pop subió al escenario en Busan con un emocionante setlist que repasaba los momentos más destacados de su carrera. Este sería el último concierto de los siete miembros antes de su anunciado descanso.

El evento fue gratuito y atrajo a aproximadamente 50 mil personas. También fue transmitido en directo por plataformas online, como Weverse, donde se conectaron otros 49 millones de espectadores desde todo el globo. En febrero del 2023, se lanzó la versión cinematográfica de Yet to come que recaudó más de 29 millones de dólares en la taquilla global.

Casi un año después, este espectáculo, editado como la película Yet to Come, estará disponible en la plataforma de streaming Prime Video a partir del 9 de noviembre. El documental, de 103 minutos de duración, incluye la puesta en escena de 19 canciones populares del septeto surcoreano, como Dynamite, Butter, RUN, MIC Drop y Yet To Come (The Most Beautiful Moment).

¿Dónde ver Yet to Come?

El concierto de BTS estará disponible en Amazon Prime Video, tanto a nivel global como en Japón. Los fanáticos en Corea del Sur podrán ver a sus ídolos favoritos en Coupang Play.

¿Cuándo fue el concierto Yet to come?

El último concierto Yet to Come de BTS tuvo lugar el 15 de octubre de 2022 en el ASAID Main Stadium de Busan. Este evento fue especial, ya que se llevó a cabo en apoyo a la candidatura de Corea del Sur para ser la sede de la Expo Mundial 2030.

Yet to Come es una canción del grupo surcoreano lanzada el 10 de junio de 2022 como el sencillo principal de su primer álbum antológico, Proof. Musicalmente, se encuentra en el género de hip hop alternativo y recoge la reflexión del grupo sobre su carrera desde 2013 y su visión hacia el futuro.

Otros documentales de BTS en streaming

¡Atención, ARMY! Además de 'Yet to Come', te compartimos otros documentales de BTS disponibles en diferentes plataformas: