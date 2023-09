V, integrante de BTS, estrenó su primer álbum en solitario 'Layover'

V, uno de los siete integrantes de la popular banda surcoreana de k-pop BTS, lanzó Layover, su primer disco como solista. Aunque V, cuyo verdadero nombre es Kim Tae-hyung, había lanzado varios temas, este es su primer álbum de estudio.

El artista, de 27 años, se convierte así en el último de los siete miembros del exitoso grupo en debutar oficialmente como solista.

Desde que BTS anunció que haría una pausa como banda, al menos hasta 2025, para que sus integrantes pudieran cumplir con el servicio militar obligatorio en su país y centrarse en proyectos personales, varios de sus miembros, como RM, J-Hope, Jin o Jimin, han aprovechado para sacar discos en solitario.

Cargado de R&B

Layover, el término en inglés que se usa para definir una escala durante un viaje, incluye cinco temas, entre ellos los preestrenados Rainy days y Love me again, además del sencillo principal, Slow dancing, presentado este viernes en YouTube.

"Este álbum está lleno de los encantos de Kim Tae-hyung como persona", indica su sello discográfico, BigHit Music, en un comunicado.

El álbum, en el que predomina el género del R&B, ha sido producido íntegramente por Min Hee-jin, consejera delegada de ADOR, uno de los sellos del gigante surcoreano Hybe. Ella es la figura detrás de la exitosa banda femenina NewJeans.

Furor en Corea del Sur por la publicación de las memorias de BTS

El grupo pop surcoreano BTS publicó sus memorias en julio pasado para celebrar sus diez años de existencia.

Se trata de Beyond the Story: 10-Year Record of BTS, coescrito por el periodista surcoreano Kang Myeong-seok y miembros del grupo, indicó la editorial estadounidense Flatiron Books.

La fecha de lanzamiento de las memorias (9 de julio) hizo referencia al día del nacimiento de su organización de fans, conocida como ARMY.

BTS, que debutó el 13 de junio de 2013, ha popularizado la música surcoreana en todo el planeta, recaudando miles de millones de dólares gracias a una comunidad global de seguidores.