Katy Perry se suma al cartel de Rock in Rio para celebrar los 40 años del festival

La organización de Rock in Rio 2024 ha hecho un anuncio emocionante para los fanáticos de la música en todo el mundo: ¡Katy Perry, la icónica cantante estadounidense, se une al cartel del próximo festival internacional! El evento tendrá lugar en Río de Janeiro, la ciudad que vio nacer este fenómeno hace 40 años.



La fecha para la actuación de Perry es el 20 de septiembre, un día especial dedicado a las mujeres en la Ciudad del Rock. El festival acompañó el anuncio con una imagen de la artista con guantes amarillos adornados con flores del mismo color y mariposas azules, todo sobre un fondo verde. "Ya está llevando los colores de la bandera brasileña", compartieron entusiastas en las redes sociales.



Esta será la tercera vez que Katy Perry sube al escenario de Rock in Rio, después de sus aclamadas presentaciones en Río de Janeiro en 2011 y 2015, como parte de las giras California Dreams y Prismatic World Tour, respectivamente. Se espera escuchar éxitos como Hot N' Cold, Firework, Roar y Dark Horse.

Katy Perry ha sido anunciada para la siguienre edición de Rock in Río.Fuente: Instagram: @rockinrio

¿Qué otros artistas se presentarán en Rock in Rio 2024?

Además de Katy Perry, la legendaria cantante Gloria Gaynor, cuyos éxitos dominaron las listas en los años 80, hará su debut en Rock in Rio. "¿Listos para un espectáculo lleno de hits? Ya puedo imaginar a todo el Rock City cantando I Will Survive", anunció la organización en redes sociales.



El festival se llevará a cabo durante varios días en septiembre: 13, 14, 15, 19, 20, 21 y 22, y contará con una emocionante alineación de artistas internacionales confirmados, incluyendo a Ed Sheeran, Joss Stone e Imagine Dragons. Por supuesto, la representación brasileña también será impresionante, con nombres como Ivete Sangalo, Lulu Santos, Iza, Gloria Groove, Os Paralamas do Sucesso y Luísa Sonza.

La impresionante cifra por la que Katy Perry vendió su música

La empresa especializada en adquisición y gestión de derechos musicales, Litmus Music, anunció en septiembre de 2023 que había adquirido el catálogo musical de Katy Perry. Este catálogo incluye sus aclamados álbumes One of the Boys, Teenage Dream, Prism, Witness y Smile. La adquisición implicó un desembolso considerable de 225 millones de dólares.



La decisión de Katy de vender su catálogo no solo resulta en una ganancia millonaria, sino que también está motivada por el deseo de volver a colaborar con Dan McCarroll, cofundador de Litmus Music, quien previamente trabajó con la artista en Capitol Records durante la época de su éxito con I Kissed A Girl.

Gloria Gaynor ha sido anunciada para la siguienre edición de Rock in Río.Fuente: Instagram: @rockinrio

