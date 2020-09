Susana Baca, Afro Peruvian Jazz, el proyecto Just Play Perú y más son los compatriotas nominados a los Latin Grammy 2020. | Fuente: Instagram

Los Latin Grammy 2020 presentaron a su lista de nominados para los premios que reconocen a la música latina. Dentro de las 53 categorías, la selección de más artistas del género urbano ha sido una decisión histórica para la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación. En esta misma edición, la participación peruana tampoco ha pasado desapercibida.

Susana Baca ha sido nominada al Mejor Álbum Folclórico por su disco “A Capella”, el cual grabó desde casa durante la cuarentena obligatoria. La destacada cantante nacional competirá contra otros candidatos como Gaiteros de Pueblo Santo, Los Gaiteros De San Jacinto, Quinteto Leopoldo Federico y Tierra Adentro.

El conjunto Afro-Peruvian Jazz Orchestra han sido reconocidos por su disco debut “Tradiciones” en la categoría de Mejor Álbum de Latin Jazz en los Latin Grammy 2020. Los peruanos Lorenzo Ferrero y Aníbal Seminario son saxofonistas y se conocieron cuando formaban parte de la Orquesta Sinfónica Nacional, Actualmente, ambos viven en Estados Unidos.

Por su parte, Ferrero obtuvo una nominación por su versión de “La Flor de la Canela”, canción que ha sido incluida en la selección de Mejor Arreglo.

Otra reconocida representante de nuestro país es Araceli Poma, quien con Matt Geragthy y Daniel Thissen, formaron el proyecto Just Play Perú. En la premiación de la música latina, han sido nominados por Mejor Video de Formato Largo por la serie “The Warrior Woman of Afro-Peruvian Music”. Su material puede ser visto en YouTube.

Desde el lado del rock nacional, Alerta Rocket ha sido reconocido en la categoría de Mejor Empaque de un Álbum en los Latin Grammy 2020. Los directores de arte Lucía Arias, Edgar Guerra y Fabli Soto son quienes ocupan el título en este reconocimiento.

LOS LATIN GRAMMY 2020 EN PANDEMIA

La Academia de los Latin Grammy 2020 celebrará su gala de premiación el próximo 19 de noviembre en Miami. Este martes 29 de setiembre, la Academia de la Música Latina publicó la lista completa de todos los nominados de las 53 categorías a lo mejor de la música.

Este año, debido a la pandemia por la COVID-19, la ceremonia contará con presentaciones virtuales desde varias partes del mundo y la entrega del premio se realizará de manera presencial en Miami.