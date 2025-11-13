"Su voz es historia": Wendy Sulca llena de elogios a Susana Baca previo a los Latin Grammy 2025

Wendy Sulca estuvo por primera vez en la ceremonia de los Latin Grammy 2025. |
Fuente: Instagram (wensulca)
Wendy Sulca acompañó a Susana Baca en los Latin Grammy 2025
Wendy Sulca acompañó a Susana Baca durante la ceremonia de los Latin Grammy 2025, realizada en el Kaseya Center de Miami, Estados Unidos, donde la reconocida intérprete afroperuana recibió el Premio a la Excelencia Musical.
Fue la noche del último miércoles que Susana Baca recibió el reconocimiento otorgado por la Academia Latina de la Grabación a artistas con una trayectoria excepcional.
Asimismo, Wendy, quien participó por primera vez en los Latin Grammy, compartió su emoción en redes sociales con un mensaje lleno de admiración y gratitud hacia la tres veces ganadora del Grammy Latino.
“Susana Baca, la voz del Perú en el mundo. Acompañar a nuestra maestra Susana Baca en su primera vez en los Latin Grammy es un gran honor, estoy demasiado orgullosa de nuestra maestra, ¡la quiero muchísimo! Tres Latin Grammy y un Premio a la Excelencia que nos llena de orgullo, gracias por enseñarnos a cantar desde el alma”, expresó.
“Estar en los Latin Grammy por primera vez y, sobre todo, acompañando a una leyenda viva de nuestro país, es algo que nunca voy a olvidar. Representar al Perú junto a Susana fue un sueño hecho realidad”, añadió Wendy.
Del mismo modo, los Latin Grammy subieron fotos de la presentación que hizo Susana Baca al lado de la cantante española Rozalén cantando el tema Chabuca Limeña, de Raphael.
Susana Baca dedica el Premio a la Excelencia Musical a la Generación Z
Susana Baca recibió el reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación en una emotiva ceremonia en Las Vegas y lo compartió con los jóvenes que han protestado en las marchas contra la delincuencia.
“Este premio lo comparto con ellos, la generación Z”, dijo Susana Baca tras recibir el Premio a la Excelencia Musical otorgado por la Academia Latina de la Grabación.
La artista peruana fue homenajeada el último domingo en una ceremonia emotiva celebrada en Las Vegas, donde también fueron reconocidos Enrique Bunbury, Ivan Lins, Pandora y Olga Tañón.
Con este galardón, Susana Baca se convierte en la tercera peruana en recibir este honor, después de Tania Libertad (2009) y Eva Ayllón (2019).
La intérprete ya había ganado tres Latin Grammy: el primero en 2002 por su disco Lamento Negro (Mejor Álbum Folklórico), luego en 2011 por Latinoamérica, junto a Calle 13 (Grabación del Año), y en 2020 por A Capella (Mejor Álbum Folklórico).