"Su voz es historia": Wendy Sulca llena de elogios a Susana Baca previo a los Latin Grammy 2025

Susana Baca regresa a una nueva edición de los Latin Grammy al ser nominada en la categoría Mejor álbum folclórico con su disco Conjuros y donde compite con reconocidos artistas y agrupaciones como: Daniela Padrón (Joropango Kerreke), Sílvia Pérez Cruz & Juan Falú (Lentamente), Julieta Rada (Candombe) y Voces Del Bullerengue (Anonimas&Resilientes).

La premiación se realizará este jueves 13 de noviembre y la peruana intentará conseguir su cuarto Latin Grammy en sus más de 50 años de carrera artística, siendo reconocida como una de las artistas nacionales de mayor trascendencia cultural de nuestro país.

Por su parte, Wendy Sulca, quien acompañó a Susana Baca en la ceremonia para su Premio a la Excelencia Musical, decidió compartir un breve video recordando los logros de la intérprete nacional antes de la premiación en los Latin Grammy 2025.

“Hay voces que no solo cantan, sino que guardan la historia de un pueblo. Ella es la maestra Susana Baca. Es la peruana más premiada de la historia”, expresó la cantante andina recordando la labor de Susana como ministra de Cultura y el reconocimiento como embajadora de la UNESCO.

“Su voz es historia. Cada nota es Perú. Cada verso es identidad. Susana Baca, la voz eterna de Perú. Su arte no tiene fronteras”, expresó Sulca en su video en su cuenta de Instagram recibiendo la respuesta de la propia Susana con emojis de corazón. “Gracias por tanto maestra. La quiero muchísimo”, respondió Wendy.