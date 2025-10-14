“Scream for me, Long Beach!”: el ‘Live After Death’ de Iron Maiden cumple 40 años

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un día como hoy, hace 40 años, la legendaria banda británica Iron Maiden lanzó al mercado el Live After Death, considerado uno de los mejores álbumes en vivo de la historia del heavy metal.

Editado por el sello EMI, el álbum llegó al mercado el 14 de octubre de 1985, mientras que la versión en video llegaría días después, el 23 de ese mes.

Live After Death incluye 18 canciones de ‘La Doncella’, entre ellas auténticos clásicos como Aces High, 2 Minutes to Midnight, The Trooper, The Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, entre otras.



“Scream for me, Long Beach!”

El Live After Death fue grabado durante la gira World Slavery Tour, que Iron Maiden emprendió para promocionar su quinto álbum en estudio, Powerslave.

El disco se ha asociado históricamente con la arenga “Scream for me, Long Beach!”, que hacía Bruce Dickinson, vocalista de la banda, durante varios pasajes del concierto.

Sin embargo, no todas las canciones del disco fueron grabadas en la localidad californiana, ya que los últimos cinco tracks pertenecen a presentaciones de Iron Maiden en el Hammersmith Odeon de Londres.



Live After Death was released 40 years ago today ⚡



We’re happy to announce a brand new 2 LP collectors edition colour vinyl of the legendary live album!



With the original gatefold sleeve artwork, one blue and one yellow 140g vinyl, a replica World Slavery Tour programme, this… pic.twitter.com/pWkk8RG4OY — Iron Maiden (@IronMaiden) October 14, 2025

Edición coleccionista por los 40 años

A propósito de este aniversario, Iron Maiden ha anunciado el lanzamiento de un vinilo en edición de colección del Live After Death.

Esta edición contará con una réplica del programa oficial del World Slavery Tour, así como un folleto de ocho páginas con entrevistas a los miembros de Iron Maiden, así como a Derek Riggs, ilustrador de la mítica portada del álbum.

“Nos dejábamos la piel en la gira. Era literalmente: 'disco, gira, disco, gira'; no parábamos. (...) Esa es la manera de triunfar, es la única manera para una banda como nosotros, porque no teníamos ni una sola pista en la radio por aquel entonces”, recordó Steve Harris, líder de ‘La Doncella’.

Esta reedición de colección llegará al mercado el próximo 28 de noviembre.

