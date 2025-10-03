Megadeth estrenó 'Tipping Point', explosivo adelanto de su próximo disco, el último de su carrera [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El canto del cisne de Megadeth. La legendaria banda de thrash metal anunció en agosto pasado la decisión de poner punto final a su carrera con un último disco en estudio, que será seguido de una gira mundial de despedida.

Este viernes, la agrupación liderada por Dave Mustaine confirmó que esta producción, que será titulada simplemente Megadeth, llegará al mercado el próximo 23 de enero de 2026.

Junto con el anuncio, la banda lanzó el videoclip de Tipping Point, primer single de este álbum. La canción sido muy bien recibida por los seguidores de Megadeth, destacando la performance de Mustaine y compañía.

Al cierre de esta nota, el videoclip sumaba cerca de 100 mil visualizaciones.



“No estén tristes, alégrense por todos nosotros”

En agosto pasado, Dave Mustaine, vocalista e histórico líder de Megadeth, explicó en un pronunciamiento que decidió poner fin a la banda, para poder despedirse “por sus propios medios”.

“Hay tantos músicos que han llegado al final de su carrera, ya sea accidental o intencionalmente. Y la mayoría no puede despedirse por sus propios medios, en la cima, y en eso estoy ahora mismo. He viajado por el mundo y he ganado millones y millones de fans, y lo más difícil de todo esto es despedirme de ellos”, refirió, según reportó el portal Kerrang!.

“Estamos deseando que escuchen este álbum y nos vean de gira. Si alguna vez hubo un momento perfecto para lanzar un nuevo álbum, es ahora. Si alguna vez hubo un momento perfecto para dar la vuelta al mundo, es ahora. Este también es el momento perfecto para decirles que es nuestro último álbum de estudio. Hemos hecho muchos amigos a lo largo de los años y espero verlos a todos en nuestra gira mundial de despedida”, sentenció.

Mustaine pidió a sus fanáticos entender su decisión. “No se enojen, no estén tristes, alégrense por todos nosotros, vengan a celebrar conmigo estos próximos años”, exhortó.

“Hemos hecho algo juntos realmente maravilloso y probablemente nunca vuelva a suceder. Empezamos un estilo musical, iniciamos una revolución, cambiamos el mundo de la guitarra y su forma de tocar, y cambiamos el mundo. Las bandas en las que toqué han influido en el mundo. Los quiero a todos por ello. Gracias por todo”, finalizó.

Megadeth es uno de los pilares del thrash metal, al punto de ser considerada junto con Metallica, Slayer y Anthrax uno de los ‘Cuatro Grandes’ del género.

The end is here. Our Self-titled studio album is out January 23rd. Pre-order now. https://t.co/RoXSskJ8YQ pic.twitter.com/znIHLtlLmQ — Megadeth (@Megadeth) October 3, 2025

Megadeth puede estar de gira eternamente

En entrevista con RPP, el guitarrista brasileño Kiko Loureiro, exintegrante de Megadeth, consideró que, si bien este puede ser su último disco en estudio, la banda podría seguir girando indefinidamente.

“La gira puede durar muchos años. Megadeth puede estar de gira eternamente sin lanzar un álbum, porque tienen tantas canciones geniales, tantos clásicos, tantos éxitos. Así que pueden seguir haciéndolo durante cinco, diez años, ya sabes, todo el tiempo que quieran”, manifestó.

“Es fácil anunciarlo (el fin de una banda), pero es difícil hacerlo. Basándonos en bandas anteriores y otros artistas; a veces anuncian, pero siguen haciendo giras indefinidamente, o forman una nueva banda o se embarcan en otros proyectos; porque creo que abandonar la música es algo muy difícil para un artista”, añadió.

No obstante, para Loureiro, es destacable que una banda opte por retirarse cuando aún está vigente. Al respecto, hizo un interesante símil con Pelé, la leyenda del fútbol brasileño y mundial.

“Pelé tomó la mejor decisión, porque paró en su mejor momento. Nunca vimos su decadencia. No lo vimos jugar mal, porque cuando estaba en su mejor momento, paró; y esa es la imagen que dejó el mejor jugador de la historia”, resaltó.