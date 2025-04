Los Mirlos ya están en Coachella 2025: grupo peruano anunció su llegada al evento musical

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los Mirlos ya están en Coachella 2025. El fundador y líder de la agrupación Jorge Rodríguez Grández compartió, en las redes oficiales de la agrupación peruana, que ya se encuentran en el icónico evento musical para imponer su cumbia psicodélica al público presente en el Valle de Coachella, en California, este viernes 11 de abril a las 9.30 p. m. (hora peruana).

En la imagen, Jorge Rodríguez Grández señala el letrero del evento 'Coachella Valley' donde Los Mirlos cantarán todo su repertorio al lado de Lady Gaga, Missy Elliot, Benson Boone, Lisa, FKA twigs, Mustard, Sara Landry, Artemas, Miike Snow, entre otros artistas internacionales.

Previamente, Los Mirlos dieron un concierto en Miami donde los fans peruanos, y de otras nacionalidades, pudieron disfrutar de sus temas: Eres mentirosa, Cariño infiel, Boquita de coral, La trampa, La ladrona, La danza del petrolero, entre otros éxitos que reflejan la cumbia clásica en nuestro país.

Esta será la primera vez que Los Mirlos estarán en Coachella 2025 siendo la única agrupación peruana en representar al Perú en uno de los eventos más importantes y populares en Estados Unidos y en el mundo.

“Estamos todos felices y muy contentos de llevar nuestra cumbia amazónica y psicodélica a un mega evento de esa categoría y representar a nuestro querido Perú. Como siempre lo hago yo llevando mi bandera la roja y blanca”, declaró Rodríguez Grández meses atrás a RPP.

Los Mirlos tocarán en Coachella 2025 este viernes 11 de abril a las 9 y 30 de la noche. | Fuente: Facebook

¿Cuándo y a qué hora se presentan Los Mirlos en Coachella 2025?

De acuerdo con el festival de Coachella, Los Mirlos tocarán en los siguientes horarios:

Viernes 11 de abril Escenario Sonora: 7:30 p. m. a 8:10 p. m.

Escenario Sonora: 7:30 p. m. a 8:10 p. m. Viernes 18 de abril Escenario Sonora: 7:30 p. m. a 8:10 p. m.

Posible setlist de Los Mirlos en Coachella 2025

Teniendo en cuenta que su show será de 40 minutos, el setlist de Los Mirlos incluirán algunos de sus temas más emblemáticos, entre ellos:

La Danza De Los Mirlos

El Sonido De Los Mirlos

El Poder Verde

Lamento en la Selva

El Milagro Verde

El escape

Llanto en la Selva

Un traguito de Ayahuasca

Jorge Rodríguez Grández anunció la llegada de Los Mirlos a Coachella 2025.Fuente: Facebook

Lady Gaga, Green Day, Post Malone y Travis Scott encabezan Coachella 2025

Coachella 2025 contará con varios músicos, grupos y artistas internacionales en el desierto del Valle de Coachella del desierto de Colorado, en California.

Asimismo, el festival confirmó a Lady Gaga como cabeza en el primer cartel del festival que tocará del 11 al 18 de abril junto con otros artistas como Missy Elliot, Benson Boone, Lisa, FKA twigs, Mustard, Sara Landry, Artemas, Miike Snow, Tink, Maribu State, Los Mirlos, entre otros.

Por otro lado, la banda de punk Green Day encabezará el segundo cartel del 12 al 19 de abril junto con Charli XCX, Anitta, Above, Beyond, T-Pain, Sam Fender, Beth Gibbons, Darkside, Eli Brown, Jimmy Eat World, Disco Lines, Blonde Tedhead, Mind Against, y más.

El rapero Post Malone, quien recientemente colaboró con Taylor Swfit en el tema ‘Fortnight’, encabeza el tercer cartel del 13 al 20 de abril presentándose con Megan Theee Stallion, Zedd, Jennie, Kraftwerk, Keshi, Still Woozy, Jessie Muph, Circle Jerks, Snow Strippers, The Beaches, con más artistas. Finalmente, para cerrar el evento está Travis Scott.

Programación Coachella 2025 este viernes 11 de abril.Fuente: Instagram

