Los Mirlos en Coachella 2025: listos para encender el festival con su cumbia psicodélica [VIDEO]

La cumbia psicodélica ha cruzado el océano y está lista para conquistar uno de los escenarios más grandes. Los Mirlos, la histórica agrupación de cumbia peruana, ya se encuentran en Estados Unidos para ofrecer el concierto más importante de sus cincuenta años de carrera: su debut en Coachella 2025, uno de los festivales más grande de música del mundo.

"Es como llegar a la cima", expresó Jorge Rodríguez, líder y fundador de la banda, en una entrevista con RPP el pasado noviembre. "Coachella se comunicó con mi hijo a través de redes sociales. Ellos nos encontraron. Estamos abriendo caminos y llevando la música tropical peruana al mundo", añadió.

La agrupación de cumbia peruana se presentó en el Miami Beach Bandshell antes de su debut en Coachella 2025. | Fuente: @miamibeachbandshell, @toomuchforehead

Los Mirlos ya están en Estados Unidos

A través de sus redes sociales, Los Mirlos han compartido los preparativos para este gran debut. El miércoles, se presentaron en el programa Despierta América de Univisión, donde interpretaron su icónico tema La danza de Los Mirlos. "La gente va a disfrutar, va a bailar y va a gozar", aseguraron sobre su próximo concierto en Coachella.

Además, hicieron una aparición en En casa con Telemundo, donde Rodríguez comentó: "Estamos muy contentos, con mucha responsabilidad, representando a nuestro querido Perú". Su hijo, Jorge Luis Rodríguez Pérez, agregó: "Hemos estado en varios festivales. Tenía que llegar la oportunidad de poder compartir en este gran festival, de poder traer nuestra cultura amazónica".

Por la noche, la agrupación ofreció un electrizante concierto en el Miami Beach Bandshell, con el DJ Richie Hell como acto de apertura. Este fue el primer show de su Tour Ayahuasca 2025, que recorrerá varias ciudades de EE. UU. y México, entre abril y mayo.

La agrupación peruana celebra sus más de 50 años de trayectoria con esta histórica invitación a Coachella 2025.Fuente: Instagram: @losmirlos

Los Mirlos en Coachella 2025

Tras este emocionante arranque, Los Mirlos volaron el jueves rumbo a Los Ángeles, donde se presentarán este viernes 11 de abril en Coachella, una fecha histórica para ellos, con artistas de la talla de Lady Gaga, Missy Elliott y Benson Boone. La banda volverá a subirse al escenario del festival el 18 de abril.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Este miércoles, la agrupación de cumbia peruana anunció en sus redes que celebrarán su regreso al Perú con una fiesta de gala el 25 de julio en el Teatro NOS PUCP. "En un formato único, celebramos la cumbia made in Peru", indicaron.

Los Mirlos partieron a Norteamérica para su gira por Estados Unidos y México.Fuente: Instagram: @losmirlos

Fechas del Tour Ayahuasca 2025 de Los Mirlos

Jueves 9 de abril de 2025

Miami Beach, FL – Miami Beach Bandshell Sábado 11 de abril de 2025

Indio, CA – Coachella Valley Music & Arts Festival Domingo 14 de abril de 2025

West Hollywood, CA – The Roxy Theatre Lunes 15 de abril de 2025

San Francisco, CA – Great American Music Hall Martes 16 de abril de 2025

Fresno, CA – Tower Theatre Jueves 18 de abril de 2025

Indio, CA – Coachella Valley Music & Arts Festival Sábado 27 de abril de 2025

Austin, TX – Psych Fest Miércoles 2 de mayo de 2025

Annandale, VA – Diamond Lounge Jueves 3 de mayo de 2025

Brooklyn, New York – Tulum Night Club Viernes 4 de mayo de 2025

Passaic, NJ – Fiesta Night Club Miércoles 9 de mayo de 2025

Tijuana, México – Black Box

Los Mirlos ya están en Los Ángeles para prepararse para su debut en Coachella 2025. | Fuente: Instagram: @toomuchforehead

¿Cómo llegó la invitación a Coachella 2025?

La invitación a Coachella fue una sorpresa monumental para Los Mirlos. Aunque la banda tiene experiencia en más de 40 festivales internacionales, Coachella marcaun antes y un después en su carrera. "Estamos abriendo caminos, llevando la música tropical del Perú al mundo", expresó Jorge Rodríguez en una entrevista con RPP.

El contacto con el festival ocurrió gracias a su hijo menor, Javier. "Coachella se comunicó con él por redes sociales. Nos encontraron. Vieron la calidad de Los Mirlos", relató Rodríguez. Al principio, el músico no entendió la magnitud del evento: "Cuando mi hijo me habló de Coachella, no le di mucha importancia, no soy muy fanático de los festivales. Me dijo que era uno de los más grandes y que querían tener a Los Mirlos".

La actuación de Los Mirlos será parte de una jornada encabezada por la cantante estadounidense Lady Gaga.Fuente: Instagram: @losmirlos

¿Quiénes lideran Coachella 2025?

Los gigantes de Coachella 2025 incluyen a Lady Gaga, Green Day y Post Malone. El festival se llevará a cabo en el Empire Polo Club en Indio, California, del 11 al 13 y del 18 al 20 de abril. También destaca la participación especial de Travis Scott, consolidando un line-up de impacto.

Entre los artistas de renombre figuran Charli XCX, Missy Elliott, Megan Thee Stallion, Lisa, The Misfits, Clairo, y la banda de reggae Rawayana. Además, los representantes latinos no podían faltar: Los Mirlos, Anitta, Junior H, El Malilla, y el dúo argentino CA7RIEL, Paco Amoroso y más.

