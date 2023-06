Los Rabanes: "En Perú no hay fiesta, no hay rumba donde no se escuchen nuestras canciones"

Internacional Los Rabanes adelantaron en RPP Noticias su nuevo disco que es producido por Emilio Estefan.

Los Rabanes es una de las bandas más emblemáticas del rock fusión en Latinoamérica. | Fuente: Jose Emilio Madrid

La banda panameña Los Rabanes anunció el lanzamiento de su nuevo disco y, en exclusiva para RPP Noticias, reveló el nombre de esta discografía. En el programa Así Somos, Emilio Regueira y Christian Torres dieron detalles de su producción, ya que volvieron a trabajar con Emilio Estefan.

"En todas nuestras canciones, se hicieron con cierta producción de Emilio Estefan, otros con Roberto Blades, pero después pasaron muchas cosas. Ahora regresamos con Emilo Estefan con Sony Music y tenemos nuevo disco en mes y medio con toda la fuerza. De los creadores de 'My commanding wife’, llegan ‘Los hombres también lloran’", dijo el vocalista entre risas.

Por otro lado, Emilio Regueira destacó la importancia de Perú en la carrera de Los Rabanes, por ello, siempre tratan de venir para ofrecer conciertos: “Venimos de Miami de filmar video y aterrizamos en Perú. Nos encanta esta tierra. Han sido varios años de hacer música, de hacer combinaciones musicales. Perú tiene diversas regiones, así como la comida y la música. Nosotros tenemos rock, latino, salsa, cosas urbanas, finalmente, después de tantos discos y de recorrer el país, tratamos de venir siempre y darles presentaciones de lujo".

A sus comentarios se sumó Christian Torres: “Nosotros hemos tenido el estandarte de la fusión musical, del reggae de Panamá, del jamaiquino, y más, la diversidad ha hecho que nosotros sigamos vigentes. No hay fiesta, no hay rumba donde no se escuchen nuestras canciones".

En la cabina de RPP Noticias comenzó a sonar “¿Por qué te fuiste Benito?", y el integrante de Los Rabanes hizo una confesión: "Esta canción me hace acordar al pisco y después el piso”, dijo entre risas.

Los Rabanes y su relación con Perú

En abril del año pasado, RPP Noticias conversó con Emilio Regueira, su vocalista, quien destacó la relación del público peruano con Los Rabanes desde su primera visita al país.

"Los peruanos, y también hablo de los que están en Estados Unidos, España, incluso en Dubái, son un público muy enérgico, con buena vibra, mucha pasión y siempre bien prendido. Le tenemos un cariño especial, porque conectaron mucho con nuestros discos básicos y siempre tienen presente “Señorita me gusta su style” o “Commanding wife”. La última vez que tocamos fue recibiendo el 2019, en una discoteca enorme y abarrotada", recordó.

Además, el vocalista de Los Rabanes se animó a contar una anécdota: "Recuerdo un Vivo x el Rock. Llegamos al festival ni bien salimos del aeropuerto. Fue todo sincronizado; como se dice en fútbol, balón jugado en primera. Y cuando llegamos a la tarima el público se portó increíble. Pero son muchas las anécdotas que tenemos, hemos tocado en casi todo el Perú, y el público siempre se ha identificado con la banda en tarima".