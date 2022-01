Madonna y Britney Spears tras su presentación en los MTV Video Music Awards. | Fuente: EFE

Madonna hizo un sorpresivo anuncio durante una transmisión vía Instagram, donde dio a conocer sus intenciones de salir de gira con Britney Spears y recrear el beso que se dieron durante el show que ofrecieron en los MTV Video Music Awards 2003.

La idea surgió luego de responder la pregunta de una seguidora sobre animarse a realizar una posible gira mundial. "¡Estadio, bebé! Yo y Britney, ¿qué pasa con eso?", dijo.

¿BRITNEY ESTÁ INTERESADA EN HACER UNA GIRA CON MADONNA?

Sin embargo, precisó que no estaba segura si Spears estaría de acuerdo con la propuesta. "No sé si estaría interesada… Sería realmente genial. Podríamos recrear el beso original", agregó. La respuesta, generó decenas de reacciones en la red social.

Según el sitio Page Six, en noviembre pasado fuentes cercanas a Britney afirmaron que su regreso a los escenarios no era “prioridad máxima” en su agenda. La intérprete de 'Toxic' también lo dio a entender en recientes publicaciones que hizo en sus redes sociales.



Como se recuerda, ambas colaboraron juntas en 2003 con 'Me against the music' y su actuación al ritmo de 'Like a Virgin', tema icónico de Madonna, en los premios de la cadena MTV de ese año. La presentación cerró con beso entre las dos y se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cultura pop.





LA REINA ABOGÓ POR LA PRINCESA

Britney Spears ahora es libre. Después de 13 años, la custodia que restringía su vida personal, sus finanzas y su carrera quedó disuelta, dos meses después de que su padre, Jamie Spears, fuera apartado como su tutor.

Un fallo judicial hizo que Britney Spears recupere el control de su vida personal, su carrera y el dinero que amasó durante años con giras y presentaciones y que estaba controlado por sus tutores, entre ellos su padre.

Al respecto, Madonna comparó la tutela legal que controló la vida de Britney Spears desde hace 13 años con la esclavitud y afirmó que "viola los derechos humanos".

"¡La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo! Muerte al patriarcado codicioso que ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de derechos humanos! ¡Britney te vamos a sacar de la cárcel!", escribió Madonna en sus redes sociales.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.