Coldplay es demandado en el Reino Unido por exmanager que trabajó 22 años en la banda

Coldplay ha conseguido agotar todas las entradas puestas a la venta para sus conciertos en Grecia, Turquía, Francia, Italia, Alemania, Finlandia, Austria e Irlanda en su gira ‘Music of the Spheres World Tour’ para junio, julio, agosto y setiembre de 2024. Es así como la banda británica no para de llenar los estadios a donde va con sus clásicas canciones.

No obstante, no todo sería bueno para Coldplay. Un informe publicado por Variety este miércoles 16 de agosto reveló que los cuatro miembros de la icónica banda de rock: Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, fueron demandados por David Holmes, exmánager que estuvo con la agrupación desde sus inicios.

Esta información de Variety fue ratificada con documentos legales presentados recientemente en el Reino Unido. Del mismo modo, un representante de Coldplay señaló al mencionado medio que la banda y David Holmes “se separaron silenciosamente hace 12 meses después de trabajar juntos durante 22 años, casi toda la carrera profesional del grupo”.

Asimismo, se sabe que Coldplay viene siendo administrado por el equipo de Phil Harvey, Mandi Fost y Arlene Moon, ejecutivos que trabajaron con Holmes durante muchos años hasta su salida.

Demanda contra Coldplay sería por una disputa comercial

Seguidamente, se supo que, si bien el mismo representante no quiso dar mayores detalles, se conoció que la demanda contra Coldplay sería por una disputa contractual. “No hubo más información disponible de inmediato, ya que los documentos legales no se habían hecho públicos al momento de la publicación de este artículo”, acotó Variety.

Cabe resaltar que Coldplay reanudó los acuerdos con los sellos Parlophone, en el Reino Unido, y Atlantic, en Estados Unidos, de Warner Music, así como con Wasserman Agency, en el 2021, meses antes del lanzamiento de su álbum ‘Music de las Esferas’ en octubre de ese año.

Hasta la fecha, la agrupación de pop rock ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo ganando 7 premios Grammy desde su debut en la industria con su álbum ‘Parachutes’ en el 2000.

Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, los cuatro miembros de Coldplay. | Fuente: Instagram (coldplay)

Por otro lado, Variety recordó que, en una entrevista el 2018, el mismo David Holmes recordó un peculiar momento con su madre, a quien le dio una copia de ‘Parachutes’.

“Le dije (a mi mamá) que había empezado a trabajar con esta banda y van a ser tan grandes como U2 (…) Lo sabía, simplemente lo sabía”, manifestó en aquella ocasión previo al lanzamiento del documento de Coldplay ‘Headful of Dreams’.