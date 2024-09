“Los fanáticos son geniales”: Manowar recordó concierto en Lima realizado hace un año

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

No nos olvidan. La popular banda de heavy metal Manowar recordó su primer concierto realizado en Perú, ofrecido hace exactamente un año; como parte de su gira Crushing The Enemies Of Metal.

En un video publicado en su cuenta oficial de Facebook, el cuarteto estadounidense agradeció la entrega de los fanáticos que acudieron al recital y recomendó a sus seguidores visitar la ciudad de Lima, a la que Manowar calificó como “hermosa”.

“Si tienen la oportunidad de ir a Lima, no desaprovechen la oportunidad. Los fanáticos son fabulosos y la ciudad es hermosa. Las palabras quedan cortas para hablar sobre los fanáticos ni de la ciudad”, se escucha en el video compartido por Manowar.

Conciertazo

La banda metalera resaltó la actuación de los asistentes al concierto, que corearon todos los temas del setlist, que incluyó un sentido homenaje al Perú, con la interpretación de El Cóndor Pasa...

“El país estaba listo para recibirnos y todos estaban recargados al máximo. Fue impresionante (el concierto). (Los fanáticos) se volvieron salvajes, el sonido estuvo genial, el lugar estuvo genial, los fanáticos explotaron. Nos divertimos un montón, es una de esas cosas que nunca olvidas”, manifestó Manowar.