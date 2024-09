En tiempo récord: Linkin Park agota todas las entradas para su concierto en Colombia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Linkin Park tendrá repleto el Coliseo MedPlus, en Bogotá, Colombia, donde llevará a cabo su primer concierto en Latinoamérica luego de su esperado regreso a la industria musical tras el anuncio de su gira mundial ‘From Zero’ en una transmisión en vivo el jueves 5 de setiembre donde la banda presentó a su nueva vocalista Emily Armstrong y al baterista Colin Brittain, quienes se suman a los miembros originales: Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn.

Fue la productora de eventos Páramo Presenta quien confirmó este viernes, por medio de su cuenta de Instagram, el primer sold out de Linkin Park en Sudamérica con el concierto programado en Bogotá el próximo 11 de noviembre, fecha en que la banda de rock estadounidense interpretará sus clásicos éxitos como: In the End, Numb, Lost, entre otros, además, de su nuevo sencillo, The Emptiness Machine.

“¡Agotado Linkin Park! Este será uno de los momentos más gloriosos en la historia de la música en vivo y todos aquellos que estarán ahí para vivirlo estarán haciendo historia. Gracias Bogotá”, escribió la realizadora de eventos junto al post del sold out de la banda en el país cafetero.

Según informó el portal Noticias Caracol, la venta general de entradas para el concierto de Linkin Park en Colombia se agotó “en tiempo récord” dos días después de agotar la preventa de la esperada presentación de la banda “en cuestión de horas”.

“Fanáticos se quejaron de que, tras el anuncio del sold out, revendedores comenzaron a ofrecer las entradas por redes sociales”, señaló el medio, quien mencionó que todavía no hay información de una segunda fecha en Colombia luego de que fans consideraran que el Coliseo MedPlus “es un lugar muy pequeño para albergar a un artista tan grande” como Linkin Park.

Emily Armstrong es la nueva vocalista de Linkin Park en reemplazo del fallecido Chester Bennington. | Fuente: AFP

¿Dónde y cuándo será la gira mundial de Linkin Park este 2024?

Linkin Park anunció su ‘From Zero World Tour’, una gira mundial donde visitarán diversas ciudades en el mundo para brindar todo su repertorio a sus fieles seguidores. En el caso de Latinoamérica, la banda confirmó una presentación en Bogotá. Todavía se espera que el grupo formado en California en 1996 pueda aperturar unas próximas fechas en otros países de continente, incluido el Perú.

Aquí dejamos la lista de ciudades y las fechas en que Linkin Park se presentará este 2024

11 de setiembre . Kia Fórum en Los Ángeles, California (Estados Unidos)

. Kia Fórum en Los Ángeles, California (Estados Unidos) 16 de setiembre . Barclays Center en Nueva York, NY (Estados Unidos)

. Barclays Center en Nueva York, NY (Estados Unidos) 22 de setiembre . Barclays Arena en Hamburgo (Alemania)

. Barclays Arena en Hamburgo (Alemania) 24 de setiembre. The O2 en Londres (Reino Unido)

The O2 en Londres (Reino Unido) 28 de setiembre. Inspire Arena en Seúl (Corea del Sur)

Inspire Arena en Seúl (Corea del Sur) 11 de noviembre. Coliseo Medplus en Bogotá (Colombia)

En este el último tiempo, Linkin Park estuvo realizando reediciones de su música donde fueron incluidos sus discos 'Hybrid Theory' (2000) y 'Meteora' (2003). Del mismo modo, este año la banda lanzó 'Papercuts', un álbum de recopilación de sus grandes éxitos. Ahora, con su nuevo disco ‘From Zero’, la banda volverá a los escenarios otra vez.

Linkin Park realizó una presentación en vivo para anunciar su gira mundial 'From Zero'. | Fuente: Instagram (linkinpark)

¿Quiénes son los nuevos integrantes de Linkin Park?

Emily Armstrong es una cantante, compositora y guitarrista estadounidense. Con 38 años, Armstrong tiene una amplia carrera en la música desde los 16 años tocando al lado de la guitarrista Siouxsie Medley. Influenciada por el folk rock, la nueva vocalista de Linkin Park proviene de la banda de rock alternativo Dead Sara.

Colin Brittain es un compositor y productor estadounidense. Ha escrito y producido con diversos artistas como Papa Roach, Hands Like Houses, 5 Seconds of Summer, entre otras bandas. Comenzó tocando la batería con la banda Oh no Fiasco. Ahora, se unió a Linkin Park en reemplazo del baterista Rob Bourdon.

¿Qué dijo Mike Shinoda sobre los nuevos integrantes de Linkin Park?

De igual manera, Mike Shinoda no desaprovechó la oportunidad para comentar sobre la integración de Emily Armstrong y Colin Brittain a Linkin Park. Por medio de un comunicado de prensa, el fundador, líder y rapero de la banda estadounidense se refirió a los nuevos integrantes.

“Cuanto más trabajamos con Emily y Colin, más disfrutamos de su talento de clase mundial, de su compañía y de las cosas que creamos (…) Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva formación y con la nueva música vibrante y llena de energía que hemos creado juntos", manifestó Shinoda.

¿Qué canciones conforman 'From Zero', el nuevo disco de Linkin Park?

A continuación, presentamos la lista de canciones que integran el disco 'From Zero'.

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut The Bridge Heavy Is The Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go

