Poison no girará en 2025: Bret Michaels explicó la razón y propuso nueva fecha para la esperada reunión

Bret Michaels, líder y vocalista de Poison, descartó que la esperada gira de reunión de la banda estadounidense vaya a darse en 2025, tal como se había asegurado a inicios de este año.

El primero en referirse a la no realización del tour fue el baterista de Poison, Rikki Rockett, quien esta semana -en su cuenta de Facebook- dijo que la gira no se realizaría porque “Bret no quiere”.

Horas después, el batería volvió a referirse al tema, descartando que haya alguna pelea entre los miembros de Poison. Sin embargo, reiteró que Michaels es quien no desea girar, no especificando los motivos.

“Simplemente lo digo para que no se culpe a C.C. (DeVille), Bobby (Dall) o a mí (por la no realización del tour”, apuntó Rikki Rockett.



Bret Michaels se pronuncia

Ante los comentarios generados por las publicaciones de Rockett, el propio Bret Michaels salió al frente y confirmó que la esperada gira de reunión de Poison no se dará en 2025.

En un extenso comunicado publicado en su cuenta de Instagram, el cantante dio sus razones. Según contó, desea enfocarse en su salud, debido a la diabetes que padece, además de querer pasar más tiempo en familia.

“No es ningún secreto y ya lo he dicho anteriormente: en 2025, planeo realizar shows limitados para concentrarme principalmente en mi salud, comenzando con la diabetes, (...) sin mencionar un poco de descanso y relajación, (...) así como un muy necesario tiempo personal y familiar”, escribió.

“Soy como un muscle car clásico: sigo siendo rápido y divertido de conducir, pero necesito un poco más de tiempo de mantenimiento”, ironizó.

Sin embargo, Bret Michaels no dio por cancelada la gira de reunión y, todo lo contrario, planteó que esta se dé en 2026, año en el que se cumplen 40 años del disco debut de Poison, Look What the Cat Dragged In.

“Tendría mucho sentido tener una reunión en 2026. En mi opinión, sería la gira perfecta por nuestro 40 aniversario, con 40 increíbles fechas para salir y tocar éxitos reales en vivo y sacudir al mundo”, sentenció.

Bret Michaels aclaró que esto es solo una propuesta, ya que -apuntó- la realización de una gira de esta magnitud requiere “mucha coordinación y planificación para que sea exitosa”.