Mark Hoppus ya tiene quimioterapias debido al cáncer que padece. | Fuente: ThorntonWireImage

Mark Hoppus, bajista y vocalista de la banda estadounidense de rock alternativo, Blink-182, anunció que tiene cáncer y que se encuentra en pleno tratamiento de la enfermedad.

Por medio de su cuenta oficial en Instagram, Mark Hoppus (49 años de edad) dio cuenta a sus seguidores que está en quimioterapia por el cáncer que padece. El músico dio en un mensaje y espera recuperarse pronto para volver a los escenarios.

"Durante los últimos tres meses he estado en proceso de quimioterapia por cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo me siento bendecido por los doctores, amigos y familia que me ayudan en esto", escribió Hoppus en un primer momento en la citada red social.

Mark Hoppus, dispuesto a darle batalla al cáncer

Este es el mensaje de Mark Hoppus en su cuenta de Instagram. | Fuente: @markhoppus

Asimismo, manifestó que aún tiene tiempo en este proceso y que aguarda el futuro con mucho positivismo.

"Aún me quedan meses con este tratamiento, pero me mantengo esperanzado y positivo. No puedo esperar para vencer este mal y verlos nuevamente en un concierto en el futuro. Los quiero a todos", añadió.

Por último, Mark Hoppus subió una imagen a modo de historia en Instagram en donde se encuentra en una clínica con el mensaje de "Sí, hola. Un tratamiento para cáncer, por favor". No pierde el buen humor.

Con Blink-182, lanzó discos como Chesire Cat, Dude Ranch, Enema of the State, Take off your pants and jacket, Blink-182, Neighborhoods, California y Nine.

