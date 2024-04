Morat estrenó su nuevo tema 'Faltas tú': mira el video musical de la banda colombiana

Morat estrenó nuevo tema. La popular banda colombiana de pop latino lanzó su sencillo 'Faltas tú' con una letra de desamor que explica la distancia y la nostalgia que siente una persona cuando termina una relación.

Por medio de su cuenta oficial de YouTube, y demás plataformas digitales, Morat difundió un videoclip que inicia con los cuatro integrantes de la banda: Juan Isaza, Juan Villamil y los hermanos Simon y Martín Vargas recibiendo unos panes con kétchup sin salchichas, lo que desilusiona a los jóvenes.

Seguidamente, empieza a sonar el solo de guitarra de Morat. "Como galaxia sin estrellas. Como un zapato sin su media. Cuando me faltas tú, faltas tú. Vivo a medias si faltas tú", inicia la letra con los músicos tocando dentro de un remolque.

"Quedé tan incompleto con tu adiós. No quiero ser uno en una mesa para dos", continúa Morat, marcando un claro cambio de sonido distinto y con una solvencia en la sincronización de voces de sus integrantes.

Juan Isaza Piñeros, Juan Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales. | Fuente: Universal Music Group

¿Qué dice el coro de la nueva canción de Morat?

Luego de las primeras estrofas, Morat comenzó a entonar el coro de la canción 'Faltas tú' con una imponente letra que expresa la tristeza de extrañar a una persona que significó mucho.

"¿De qué me sirve que haya fiesta? Si te llamo y no contestas. Porque me faltas tú, faltas tú. Y hace más de un mes. Que soy un cero a la izquierda. Que salir me sabe a mierda. Porque me faltas tú, faltas tú. Yo no sé estar bien si faltas tú", se escucha en el coro principal del tema.

Cabe mencionar que el videoclip de Morat se filmó en diversas calles de México. La letra fue compuesta por Juan Pablo Isaza (guitarra y voz) y Juan Pablo Villamil (guitarra, bajo y voz) acompañado de sus compañeros Martin Vargas (percusión y coros) y Simón Vargas (bajo y coros).

Morat dará concierto el 14 de octubre en el Estadio Nacional

Morat estará pronto en Lima. La banda colombiana llegará a nuestro país para un concierto el próximo 14 de octubre en el estadio Nacional. Esto como parte de su gira mundial ‘Morat: los estadios. Antes que amanezca’.

El regreso de Morat a la capital está auspiciado por la radio Studio 92 del Grupo RPP con el fin de que los fanáticos puedan disfrutar de los últimos temas de la famosa agrupación colombiana.

De acuerdo con un comunicado, para los galardonados artistas “regresar al Perú es un verdadero privilegio como lo han citado en innumerables entrevistas”. Morat considera a los fans peruanos “como grandes protagonistas de esta popularidad que hoy los lleva a ser reconocidos en el planeta”.

Morat estará en el Perú como parte de su gira ‘Morat: Los Estadios. Antes que Amanezca’.Fuente: Instagram (morat)

