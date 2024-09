Chris Martin revela cuándo será el retiro de Coldplay: "Es importante tener límites"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Coldplay ya confirmó el momento de su retiro. Fue Chris Martin, vocalista y líder de la icónica banda británica, quien reveló el momento en que uno de los grupos de rock pop más exitosos —y populares— del mundo pondrá fin a su producción musical. Esto, antes del estreno de su décimo disco Moon Music, programado para este viernes 4 de octubre.

Durante una entrevista radial con Zane Lowe, Martin, fundador y cantante desde la formación de Coldplay en 1997, señaló que el grupo solo tiene pensando realizar 12 álbumes de estudio y que, con ello, ya habrá tocado “un límite”, confirmando así el retiro definitivo de la banda.

“Solo vamos a hacer doce álbumes propiamente dichos y eso es real. Lo prometo. Porque menos es más y para algunos de nuestros críticos incluso menos sería aún más. Es importarte que tengamos ese límite”, declaró el músico y compositor de 47 años.

Al ser consultado sobre el número de álbumes, Chris Martin comparó el trabajo de Coldplay con los libros de Harry Potter y los álbumes de The Beatles, entre otros artistas que también decidieron retirarse tras dejar huella en sus industrias.

“Solo hay siete (libros) de Harry Potter. Solo hay doce álbumes y medio de los Beatles, hay más o menos lo mismo de Bob Marley, todos nuestros héroes. Además, tener ese límite significa que el control de calidad es muy alto en este momento, que para que una banda lo logre, es casi imposible, lo cual es genial”, sostuvo Martin.

Coldplay agradeció a los fans peruanos tras sus dos conciertos en el estadio Nacional el 2022.Fuente: Instagram (coldplay)

¿Coldplay tendrá proyectos paralelos después de separarse?

Chris Martin señaló que Coldplay está "tratando de mejorar" en su producción musical pese a que ellos mismos consideran que en los últimos años están "navegando sin rumbo".

“No sé de dónde salen las canciones. No sé de dónde vienen las ideas, pero me vienen desde hace cuatro o cinco años. Me dicen: ‘Tienes que acabar así’, y confío en ello igual que confío en las canciones”, explicó el vocalista de icónicos temas de Coldplay como Yellow, The Scientist, Fix You, Paradise, Vive la vida, Paradise, entre otros.

Del mismo modo, Martin deslizó la posibilidad de que Will Champion, Guy Berryman y Jonny Buckland puedan hacer "proyectos paralelos" luego de la separación de Coldplay.

Además, mostró su deseo de que los miembros de Coldplay también puedan "disfrutar sus vidas" fuera de los escenarios y de los estudios de grabación.

"No quiero que cuando tengamos 60 años estar diciendo: ‘Will (Champion), te necesitamos. ¡Vamos! ¡Podemos hacerlo mejor que esto!’ (...) Eso continuará de alguna manera, pero hay algo especial en lo de Coldplay", expresó.

Chris Martin reveló que Coldplay hará solo 12 álbumes "propiamente dichos". | Fuente: Instagram (coldplay)

Coldplay estrenará su nuevo álbum 'Moon Music' este 4 de octubre

Coldplay estrenará su nuevo álbum titulado ‘Moon Music’ este viernes 4 de octubre. Este será el décimo disco de estudio de la banda británica en sus más de 25 años de actividad.

De igual manera, por medio de sus redes sociales, Coldplay anuncio que habrá un 'listening-party' que comenzará este martes 1 de octubre hasta el jueves 3, siendo uno de los lugares para escuchar parte del disco el Planetario del Instituto Geofísico del Perú (IGP), en Lima.

La producción de Moon Music estuvo en manos de Max Martin, reconocido por colaborar con artistas como Britney Spears, The Weeknd, Taylor Swift y Ariana Grande. Fieles a su compromiso con el medio ambiente, Coldplay llevó su enfoque de sostenibilidad aún más lejos en el lanzamiento de este proyecto.

Cabe mencionar que este trabajo de Coldplay será su primer álbum desde Music of the Spheres, lanzado en 2021.

