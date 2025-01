Murió a los 87 años Garth Hudson, el último miembro de The Band

De acuerdo con su representante, Garth Hudson se encontraba en un asilo y "murió pacíficamente mientras dormía".

A través de las redes oficiales de The Band, se comunicó el fallecimiento de Garth Hudson, tecladista, saxofonista y el último miembro de la famosa banda canadiense, a los 87 años. De acuerdo con su representante, el artista estaba en un asilo y murió "pacíficamente mientras dormía".

A comparación de sus recordados compañeros, Hudson no era amante de las entrevistas ni de mostrarse públicamente. Sus inicios, que dieron pase a su larga trayectoria musical, fueron como apoyo en Levon and The Hawks, grupo de Ronnie Hawkins y Levon Helm. Años después, acompañó a Bob Dylan en su primera gira y eso los conectó tanto que comenzó a trabajar como ingeniero de sonido en Nueva York.

Sin embargo, en 1968, los exmiembros de Levon and The Hawks formaron The Band donde su disco, que lleva el mismo nombre del grupo, los consagró como una de las mejores bandas de rock. Tuvieron sus años de gloria hasta 1976 cuando se presentaron por última vez en The Last Waltz, en San Francisco. En 1993 lograron reencontrarse y lanzaron el álbum Jericho, pero no lograron repuntar como en sus épocas doradas.

Después de que cuatro miembros del grupo fallecieran (Richard Manuel, vocalista y tecladista, se suicidó; Rick Danko, bajista, murió mientras dormía en 1999; Levon Helm, baterista, murió de cáncer al pulmón en 2012; Robertson, guitarrista y compositor murió tras una larga enfermedad en 2023), Garth Hudson se dedicó a trabajar como solista e interpretaba canciones de The Band en sus giras. En esa época publicó tres discos y en 2010 organizó un homenaje a The Band.

En 2012, murió el vocalista de The Band

Levon Helm, murió a los 71 años en Nueva York a causa de un cáncer de garganta, según informó su discográfica Vanguard Records. Helm, el único miembro estadounidense de The Band (que formaban también Rick Danko, Garth Hudson, Richard Manuel y Robbie Robertson), fue el encargado de dar pulso con su batería a ese rock profundo, impregnado de raíces folk, que se tradujo en canciones vibrantes pero melancólicas como The night they drove old dixie down o Up on the cripple creek.

Su batalla contra el cáncer de garganta que le habían detectado en 1998 finalizó en el Memorial Sloan-Kettering Cancer Center de Manhattan. Mark Lavon Helm (su verdadero nombre) fue el primero en unirse al cantante de rockabilly Ronnie Hawkins, que iría contratando para su banda de acompañamiento (llamada The Hawks) a los miembros de esa formación estelar que compondría The Band.

"Estoy terriblemente triste. Gracias por cincuenta años de amistad y música. No más problemas, no más dolor. Se fue en paz a ese lugar hermoso, maravilloso, fantástico. Era el batería de rock favorito de Buddy Rich y mi amigo. Levon, estoy orgulloso de ti", escribió Garth Hudson en ese entonces.

