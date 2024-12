Marky Ramone, la única leyenda viva de Ramones, regresa a Lima: ¿cuándo y dónde se presentará?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Marky Ramone, la leyenda viva de los icónicos Ramones, regresará a Lima para un imperdible show el 16 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones Festiva, ubicado en la avenida Alfonso Ugarte, en el Cercado de Lima.

Con el auspicio de radio Oxígeno, el legendario baterista traerá lo mejor del repertorio de la banda pionera del punk rock en Estados Unidos trayendo los clásicos temas: Blitzkrieg Bop, I Wanna Be Sedated, Baby, I Love You, Poison Heart, I Believe in Miracles, entre otros.

Es así como Marky Ramone, baterista quien entró por Tommy Ramone en 1978, volverá a nuestro país el próximo año para celebrar los 50 años de una de las agrupaciones más importantes de la historia de la música punk rock.

El show de Marky Ramone y su banda Marky Ramone's Blitzkrieg no solo promete transportar a los asistentes a los orígenes de Ramones con su sonido rítmico y composiciones simples, sino que también trae de vuelta el sonido auténtico del punk rock original.

Marky Ramone fue baterista de Ramones desde 1978 hasta su disolución en 1996. | Fuente: Instagram (markyramoneofficial)

¿Qué banda abrirá el show de Marky Ramone?

Marky Ramone y su banda Marky Ramone's Blitzkrieg no estarán solos en el show. Ellos tendrán como banda invitada a Dalevuelta, liderada por Renzo Lancho Figueras, quien llegará desde España especialmente para esta ocasión única.

¿Dónde comprar entradas para el show de Marky Ramone?

Las entradas ya están disponibles en preventa a través de la página oficial de Joinnus, con precios desde 169 soles. El show será en el Centro de Convenciones Festiva, en el Cercado de Lima.

¿Qué se sabe de la gira de Marky Ramone?

Marky Ramone se encuentra realizando su gira internacional South America Tour 2025. Es así como Marky y su banda Marky Ramone's Blitzkrieg visitarán los países de: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú.

The Ramones es una de las bandas pioneras del punk rock en Estados Unidos. | Fuente: Instagram

Ramones, la icónica banda de punk rock cumplió 50 años

Ramones fue una de las bandas de punk rock más populares a nivel mundial. Fundada en 1974 en Forest Hills, en Queens, la banda estuvo conformada por: Johnny Ramone (vocalista), Dee Dee Ramone (bajista), Joey Ramone (guitarrista) y Marky Ramone (baterista).

Los Ramones se consolidaron como pioneros del naciente punk rock, marcando un antes y un después en la escena musical con su estilo directo, crudo y revolucionario.

La banda desafió la complejidad del rock progresivo en los 70. A la fecha, Ramones trasciende generaciones, consolidándose como un símbolo universal de este género musical.

A lo largo de su trayecria, publicaron 14 discos y 21 álbumes. Luego de su disolución en 1996, la banda sufrió la pérdida de tres de sus miembros originales (Johnny, Dee Dee y Joey). En el 2002, Ramones, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll y ganó un Grammy por su reconocimiento el 2011.

El ex baterista Tommy Ramone falleció en julio de 2014 producto de un cáncer en sus vías biliares por lo que su reemplazo Marky Ramone, quien tocó en la banda desde 1978 hasta 1996, es el único que sigue con vida.

Marky Ramone y su banda tocarán el 16 de marzo de 2025 en el Centro de Convenciones Festiva.Fuente: Instagram (vichamarockbar.oficial)

