Pablo Milanés arremetió contra el reguetón, al que llamó un género "muy decadente". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Su opinión no cambia. Pablo Milanés continúa en sus trece cuando se trata de criticar al reguetón y, si en el 2019 había afirmado que le parecía un “recitativo de groserías”, este 25 de febrero dejó en claro que, para él, es un género “muy decadente”.

En conversación con el diario español ABC, el cantautor cubano indicó que, al contrario del rock and roll —un género que en su momento fue calificado de “vulgar y baja calidad” por Frank Sinatra—, el reguetón no tiene ningún antecedente musical.

“El rock and roll, en primer lugar, era un género que descendía del blues y se nota fácilmente, y por lo tanto es música y es válida, y con el tiempo se fue haciendo mucho más seria y comprometida con el trabajo musical de fondo”, explicó Milanés.

Sin embargo, el “reguetón no tiene antecedentes porque no es música”, sostuvo el compositor. “No tiene antecedentes porque no es ritmo, no tiene antecedentes porque mucho menos es texto, todo me parece que es muy decadente y por eso lo critico”, sentenció.

No es la primera vez que Milanés critica este género. En enero de 2019, aseguró que las letras del reguetón eran lo más parecido a “monólogos”. “Cabe más dentro del teatro que dentro de la música... si es que el teatro los admite”, dijo entonces.

Pablo Milanés ofreció en el 2017 un concierto en Lima, en el Gran Teatro Nacional. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marcos Reátegui

Emociones encontradas frente a la pandemia

Por otro lado, Pablo Milanés se refirió a la pandemia del nuevo coronavirus y los controles para reducir los contagios que restringieron la industria musical. Una situación que le produjo “sensaciones encontradas” al cantante de “De qué callada manera”.

Sin embargo, aseguró que “los conciertos son seguros”, basado en el argumento de que “la cultura es segura y necesaria”. “Y creo que se debe trabajar por que conviva en esta situación al igual que otras actividades básicas”, reflexionó.

Asimismo, Milanés destacó que actualmente existan “muchísimas vías para escuchar música”, aunque estas también hayan “afectado el hecho de ver y sentir la música en directo”, pues han anulado esa “comunión que hay entre el artista y su público en los conciertos en directo”.

“En cuanto se controle la pandemia puede incluso que haya más conciertos que antes”, sentenció el compositor que, junto a Silvio Rodríguez y Noel Nicola, dieron vida a la Nueva Trova Cubana en los años sesenta.

