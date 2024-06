Catálogo musical de Queen fue adquirido por Sony Music por una histórica cifra

'Another One Bites the Dust' es uno de los temas adquiridos por Sony Music. | Fuente: Instagram (officialqueenmusic)

Queen, la legendaria banda de rock británica liderada por el mítico Freddy Mercury, acaba de hacer una de las ventas más millonarias de la historia de la música. De acuerdo con información de Variety, fue Sony Music quien desembolsó la cifra de mil millones de libras esterlinas. Es decir, alrededor de 1,27 mil millones de dólares, por el catálogo musical de la agrupación.

El portal estadounidense reveló que Sony Music adquirió el catálogo de música de Queen junto con una serie de otros derechos. No obstante, se menciona que "los únicos ingresos que no están cubiertos en el acuerdo" son las presentaciones en vivo de Queen que seguirán en conservación de Brian May y Roger Taylor, guitarrista y baterista de la icónica banda.

El catálogo musical de Queen es uno de los más valiosos de la industria del rock y cuenta con un repertorio de emblemáticos y exitosos temas como 'Bohemian Rhapsody', 'Another One Bites the Dust', 'Radio Ga Ga', '39', 'Somebody to Love', 'You're My', y 'Best Friend'.

Del mismo modo, el catálogo incluye 'We Will Rock You' y 'We Are the Champions', las canciones más populares y conocidas de Queen que son "enormemente lucrativas" en eventos deportivos, comerciales, anuncios, y más proyectos comerciales.

Roger Taylor, Freddie Mercury, Brian May y John Deacon conforman la icónica banda Queen. | Fuente: Instagram (officialqueenmusic)

Catálogo de Queen batió récord de adquisición en Sony Music

El catálogo de Queen se convirtió en la mayor adquisición de Sony Music hasta la fecha. En el 2021, la industria adquirió el catálogo de Bruce Springsteen por 500 millones de dólares. Un año después, la compañía adquirió el catálogo de Bob Dylan por un acuerdo de 200 millones de dólares.

Anteriormente, Sony Music desembolsó 600 millones de dólares por el cincuenta por ciento del catálogo de Michael Jackson. De igual manera, en el 2010, Sony firmó un contrato con la familia del fallecido 'Rey del Pop' desembolsando 250 millones de dólares para retener los derechos de los discos y publicar siete álbumes póstumos.

Queen es una de las bandas musicales con más ventas de discos en el mundo.Fuente: Instagram (officialqueenmusic)

Disney mantendrá derechos de música de Queen grabada en EE. UU. y Canadá

Por otro lado, se conoce que Disney es la industria que mantendrá los derechos de música de Queen que fueron grabadas por el grupo para Estados Unidos y Canadá.

Disney adquirió estos derechos por "un precio no revelado" en el 2000 después de un acuerdo inicial con la banda por 10 millones de dólares en 1991.

"Esos derechos permanecerán en manos de Disney a perpetuidad, aunque algunas de las regalías restantes de los miembros de la banda irán a Sony una vez que se cierre el acuerdo", sostuvo Variety.

Además, se conoció que el acuerdo de distribución que Queen mantiene actualmente con Universal irá a Sony "en todos los territorios fuera de Estados Unidos y Canadá cuando expire en 2026 o 2027".

