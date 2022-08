Paulo Londra y Ed Sheeran se unieron por segunda vez para estrenar 'Noche de novela'. | Fuente: Captura de pantalla

El cantante argentino Paulo Londra y el británico Ed Sheeran se unieron por segunda vez para el lanzamiento del tema 'Noche de novela'. La canción de estilo pop llega al mercado pocas semanas después del lanzamiento de Londra de su tema de reggaeton 'Julieta', según fue divulgado en un comunicado.

En el video, grabado en Londres, dirigido por Greg Davenport, se escenifica la amistad de ambas estrellas de la música reflejada en las calles de la capital británica.

"Qué decir, volver a grabar con Ed es un privilegio. ¡Yo lo admiro un montón! Durante toda la grabación estuve muy emocionado y agradecido y siempre que puedo trato de decirle lo mucho que lo admiro", subrayó Paulo Londra sobre esta nueva colaboración.

"Siento que Dios me puso a Ed en el camino para aprender mucho de él. Siempre me gustaron sus melodías, sus palabras y sus frases, es muy fino, es un ejemplo a seguir para mí", destacó el argentino.

Ed Sheeran, por su parte, dijo sentirse muy contento de colaborar nuevamente con su colega. "Nos mantuvimos en contacto durante todo el tiempo que no podía lanzar música, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede. Es una persona muy dulce", destacó el artista británico.

El regreso de Paulo Londra a la música

En julio de 2019, el artista británico y el argentino presentaron 'Nothing On You'. Londra, en su regreso a la escena musical tras una ausencia por un conflicto legal con su productora, lanzó el sencillo 'Plan A', que batió récords y obtuvo el segundo puesto en Global de Spotify en tan solo horas de su lanzamiento, convirtiéndose en la primera canción latina en posicionarse en dicho puesto por un artista argentino sin colaboración.

Dos semanas después lanzó su segundo sencillo titulado 'Chance' y volvió a entrar al Chart Global de Spotify, manteniéndose así dentro de las primeras tendencias de YouTube.

Volvió con el doble lanzamiento de 'Nublado' y 'Luces', además de una colaboración con el productor, rapero y cantante Timbaland titulada 'Toc Toc'.

(Con información de EFE)

