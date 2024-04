"Pensamos que es nuestro mejor trabajo": Pearl Jam lanza 'Dark Matter', su nuevo álbum después de cuatro años

¡La espera terminó para los fanáticos de Pearl Jam! La banda lanzó oficialmente su esperado álbum Dark Matter, el primero desde su aclamado Gigaton en 2020. Producido por Andrew Watt, conocido por su trabajo con artistas como The Rolling Stones y Ozzy Osbourne.

De acuerdo con sus integrantes, la creación del álbum fue un proceso intenso y vertiginoso. En 2023, llegaron a los estudios Shangri-La en Malibú, donde en tres semanas, bajo la dirección de Watt, escribieron y grabaron el álbum.

Eddie Vedder, vocalista de la banda, expresó su emoción ante este nuevo lanzamiento que incluye 11 canciones.

"Me dan escalofríos porque tengo buenos recuerdos. Seguimos buscando formas de comunicarnos. Estamos en este momento de nuestras vidas en el que puedes hacerlo o no, pero todavía nos preocupamos por publicar algo que sea significativo y, con suerte, pensamos que es nuestro mejor trabajo. Sin exageraciones, creo que este es nuestro mejor trabajo", dijo sobre el lanzamiento.

Jeff Ament, bajista de la agrupación, destacó "la atmósfera" creada por Watt, describiéndola como vital para el proceso creativo y el resultado final del álbum.

"Sentimos que estábamos a punto de hacer un disco realmente importante. Mucho de eso tuvo que ver con la atmósfera que creó Andrew Watt. Tiene un conocimiento enciclopédico de nuestra historia, no solo como banda y cómo escribimos canciones, sino también como músicos. Podía señalar cosas que hacíamos en canciones antiguas hasta el punto de que yo pensaba: '¿De qué está hablando?' Su entusiasmo era contagioso", comentó.

Pearl Jam, formado en Seattle (Washington) en 1990, es una de las formaciones de referencia en el movimiento 'grunge' y algunos de sus trabajos forman parte de los clásicos del rock. Su producción debut, Ten (1991), que se mantuvo en la lista de más vendidos durante casi cinco años, es uno de los discos de rock más vendidos de la historia.

La portada de Dark Matter



Diseñada por el artista Alexandr Gnezdilov, la portada de Dark Matter presenta una técnica fotográfica especial conocida como pintura con luz, una forma artística de fotografía que implica ajustar la exposición de una cámara durante un período prolongado y utilizar una fuente de luz, como una linterna, para "pintar" en la oscuridad.

En el caso de la portada del álbum, Gnezdilov utilizó un gran caleidoscopio de fabricación propia para crear un efecto visual hipnotizante.

Cada letra visible en la portada de Dark Matter fue capturada individualmente y escrita a mano en el aire con una linterna especialmente diseñada para crear un efecto nacarado. El resultado es una imagen deslumbrante que parece flotar en el espacio.

Dark Matter se compone de los siguientes temas:

1. Scared of Fear

2. React, Respond

3. Wreckage

4. Dark Matter

5. Won’t Tell

6. Upper Hand

7. Waiting for Stevie

8. Running

9. Something Special

10. Got to Give

11. Setting Sun

