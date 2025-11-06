Cuenta regresiva para los Grammy 2026: fecha, hora y dónde ver el anuncio de los nominados

La esperada lista se dará a conocer en un evento en vivo que podrá seguirse online y marcará el inicio de la temporada de premiaciones.

Cada vez falta menos para los Premios Grammy 2026 y la expectativa entre los fanáticos de la música crece con cada día. La Academia de la Grabación está lista para revelar la lista oficial de nominados, que reunirá a los artistas, compositores y productores más destacados del último año en una de las premiaciones más prestigiosas del mundo.

El anuncio se realizará a través de una transmisión especial en vivo, donde se presentarán videos con los nombres de los candidatos en todas las categorías.

¿Cuándo anuncian las nominaciones de los premios Grammy 2026?

Las nominaciones de los Grammy 2026 será este viernes 7 de noviembre.

¿A qué hora anuncian las nominaciones de los premios Grammy 2026?

De acuerdo con las redes sociales y la página oficial de los Grammy, el anuncio de las nominaciones comenzará a partir de las 10 a.m. (hora peruana). Cabe resaltar, que primero habrá una previa en la transmisión y será conducido por Chappell Roan, Doechii, Karol G, Lizzo, Mumford & Sons, Nicole Scherzinger, Sabrina Carpenter, Sam Smith y muchos más.

¿Dónde ver las nominaciones de los premios Grammy 2026 en vivo?

Los anuncios de todas las categorías se podrán ver en live.GRAMMY.com y en el canal oficial de YouTube durante la ceremonia.

¿Quiénes son los favoritos a las nominaciones de los premios Grammy 2026?

Lady Gaga, Bad Bunny y Kendrick Lamar encabezan las apuestas para dominar las nominaciones al Grammy que se darán a conocer mañana, en una edición marcada por el regreso de grandes nombres y nuevas apuestas musicales.

Tanto el arriesgado proyecto de Gaga, 'Mayhem', que retoma la audacia teatral de sus primeros álbumes, como el aclamado 'GNX' de Kendrick Lamar y el nostálgico 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS' de Bad Bunny, parten como los principales candidatos para dominar las categorías más prestigiosas, como álbum del Año y grabación del Año.

Si bien Gaga, quien protagonizó el festival Coachella este año, y Lamar, que fue el artista más galardonado en la pasada edición de los Grammy con una sola canción, son artistas recurrentes en esta ceremonia, Bad Bunny podría recibir un impulso adicional tras el reciente anuncio de que encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026.

Sin embargo, los nombres de artistas como Sabrina Carpenter y su álbum 'Man's Best Friend', Justin Bieber y su inesperado 'Swag', Elton John y Brandi Carlile con 'Who Believes in Angels?', o Tyler, the Creator y su 'CHROMAKOPIA', también resuenan con fuerza en las quinielas de los medios especializados.

Entre los que figuran como posibles nominados en la categoría mejor artista nuevo destacan la británica Lola Young, conocida por su éxito viral 'Messy'; Leon Thomas, intérprete de 'Mutt'; Olivia Dean, quien ha ganado reconocimiento con 'Man I Need'; y Ravyn Lenae, autora de 'Love Me Not', entre otros nombres.

Por su parte, el último álbum de la estrella estadounidense Taylor Swift, 'The Life of a Showgirl', no computará entre las principales apuestas de esta edición de los Grammy, ya que su lanzamiento en octubre la excluye del período de elegibilidad de la competencia.