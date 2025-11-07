Dos peruanos en los Grammy 2026: Ciro Hurtado y Flor Bromley celebran sus nominaciones internacionales

El guitarrista fue nominado a Mejor Interpretación Musical Global por Cantando en el Camino, mientras que la cantautora compite a Mejor Álbum de Música Infantil por Herstory.

Dos talentos peruanos brillan en la escena internacional. Los músicos Ciro Hurtado y Flor Bromley han sido nominados a los Premios Grammy 2026, consolidando la presencia del Perú en dos de las categorías más destacadas del galardón musical más importante del mundo.

Ciro Hurtado nominado a Mejor Interpretación Musical Global

El guitarrista y compositor recibió una nominación en la categoría Mejor Interpretación Musical Global (Best Global Music Performance) por su tema Cantando en el Camino. A través de sus redes sociales, el artista compartió su alegría con sus seguidores:

“Hoy es mi cumpleaños. Acabo de despertar con el teléfono sonando como loco. Recibí la noticia, el mejor regalo de cumpleaños: mi sencillo ‘Cantando en el Camino’ ha sido nominado a un Grammy. De verdad no lo puedo creer”, expresó emocionado.

Hurtado, radicado en Estados Unidos y reconocido por fusionar sonidos andinos con influencias contemporáneas, agradeció también a los músicos que colaboraron en su proyecto, destacando que este logro representa un nuevo paso en su carrera internacional.

¿Contra quiénes compite Ciro Hurtado en los Grammy 2026?

EoO - Bad Bunny

JERUSALEMA - Angélique Kidjo

Inmigrante y que? - Yeisy Rojas

Shrini's Dream (Live) - Shakti

Daybreak - Anoushka Shankar Ft. Alam Khan y Sarathy Korwar

Ciro Hurtado está nominado a Mejor Interpretación Musical Global en los Grammy 2026.Fuente: Instagram: @cirohurtadomusic

Flor Bromley nominada a Mejor Álbum de Música Infantil

Por su parte, la cantante y compositora Flor Bromley fue nominada al Mejor Álbum de Música Infantil por su producción Herstory, un trabajo que celebra el empoderamiento femenino a través de canciones inspiradas en mujeres reales que transforman el mundo.

“¡NOMINADA AL GRAMMY! Estoy en la luna por compartir que mi álbum Herstory ha sido nominado. Este disco es profundamente personal; lo creé para mi hija y para todos los niños que merecen ver modelos femeninos fuertes e inspiradores liderando el camino”, escribió la artista en sus redes.

Bromley, que reside en Nueva York, resaltó que su sueño es que cada niño que escuche su música “recuerde que su voz importa, sus sueños son poderosos y que sus historias valen la pena contar”.

¿Contra quiénes compite Flor Bromley en los Grammy 2026?

Ageless: 100 Years Young - Joanie Leeds & Joya

Buddy's Magic Tree House - Mega Ran

Harmony - FYÜTCH & Aura V



The Music Of Tori And The Muses - Tori Amos

¿Cuándo y dónde serán los premios Grammy 2026?

La Academia de la Grabación ha anunciado que los Premios Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026 en directo desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.