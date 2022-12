Lali Espósito lanzó su carrera como solista en 2013 y ha publicado, hasta la fecha, cuatro discos de estudio. | Fuente: Twitter / Lali Espósito

Hace menos de dos semanas, la actriz y cantante Lali Espósito llegó a Qatar 2022. El motivo de su visita, más allá de ser una espectadora más de la Copa del Mundo, se reflejó este domingo en la final que enfrentó a la Selección Argentina contra la de Francia.

La artista que alcanzó fama en Latinoamérica como parte de la banda juvenil Teen Angels fue la encargada de cantar el himno nacional de Argentina en el partido de este 18 de diciembre. Durante la previa al enfrentamiento, pisó la cancha del estadio Lusail junto al equipo liderado por Lionel Messi.

Así, la voz de Lali Espósito acompañó la versión instrumental del himno argentino que había sonado a lo largo de todos los partidos que el país sudamericano tuvo en el Mundial. Al terminar su interpretación, la bonaerense de 31 años se animó a gritar: "¡Viva Argentina!".

Desde sus redes sociales, quien dio vida a Marianella Rinaldi en la teleserie "Casi ángeles" compartió este emotivo momento en su carrera con una fotografía en la que aparece con lágrimas en el rostro. "Así", escribió sobre la publicación. Y en otra imagen, explicó: "Es de manija, nervios, emoción y felicidad".

Lali Espósito y la oportunidad para las actrices latinas

En mayo pasado, Lali Espósito fue la presentadora de la novena edición de los premios Platino. En ese marco, el medio Yasss le hizo una entrevista, donde habló sobre el excelente momento que atraviesa su carrera, como cantante y actriz.

Desde el año pasado, Lali Espósito es una de las protagonistas de la serie de Netflix “Sky Rojo”, que toca el tema de la trata de mujeres y la prostitución en el viejo continente. Muchas de estas vícticmas son latinoamericanas.

Si bien Lali señaló que es penoso que las actrices latinas de la serie hayan sido seleccionadas debido a un tema que concierne a mujeres de esta parte del mundo, también indicó que es una gran oportunidad para cualquier actriz.

“Lamentablemente, por lo que se está contando, se necesita de las latinas, porque las latinas son las que terminan engañadas en países como España y otros sitios, siendo víctimas de trata. El motivo por el cual hubo tanto espacio para actrices latinas es triste pero lo cierto es que para las actrices que somos de otro lado y que nos han convocado, es muy genial, por la oportunidad de abrir el juego”, explicó Lali Espósito.





ABUELA LA LA LA LA LA

ABUEEELA LA LA LAAA LA LA

🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶🎶



No tiene nada que ver el cántico con estas postales de Doha pero es en lo único que puedo pensar! Los quiero🇦🇷♥️🌍🏆⚽️ pic.twitter.com/jZO7s9NRI0 — Lali (@lalioficial) December 15, 2022

Lali Espósito: una feminista en una industria machista

Durante la entrevista con Yasss, Lali Espósito explicó que se considera feminista. Esto, señaló, se debe a que se empezó a informarse más, a través de lecturas y de charlas con amigas. Así, fue entendiendo mejor la industria en la que trabaja, y encontrando su lugar.

“Trabajo en una industria netamente machista, la de la música y la del cine, no hice más que crecer, madurar algunos conceptos, aprender de gente en la que confío, y la manera de ver la vida. Creo que fui tomando mis propias posiciones, creo que eso es crecer. Y moldeando la mujer que soy ahora, que soy a los 30, que no es lo mismo que lo que era a los 20", explicó Lali Espósito

En ese sentido, Lali Espósito también fue consultada sobre mostrar su cuerpo. Ella respondió que ella misma decide qué ponerse; incluso indicó que ella misma diseña la ropa de sus shows.

Esto no quiere decir que no haya sentido un uso de su imagen. “Yo me he sentido usada a nivel imagen un montón de veces, pero me di cuenta y pude entender lo que estaba pasando. Es verdad que todavía vende un culo, y que hay una exigencia a nosotras en cuestiones de la imagen”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x07 HOUSE OF THE DRAGON: no esperábamos nada, pero nos está dando todo

La precuela de Juego de Tronos ha hecho que vuelva el romance de esperar cada domingo en la noche. Laura Amasifuén, Diego Pajares Herrada y David Honores comentan los 9 episodios de esta primera temporada como una suerte de previa del final de temporada de este domingo. Tú pasa y escucha, no más.