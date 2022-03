Residente lanzó una "tiradera" contra su colega J Balvin durante una sesión con Bizarrap. | Fuente: Composición (AFP / Instagram)

Este jueves, el rapero boricua René Pérez, más conocido como Residente, estrenó una sesión con Bizarrap en la que arremete, una vez más, contra su colega colombiano J Balvin. La "tiradera", disponible en YouTube, es el último de varios enfrentamientos protagonizados por ambos artistas.

Compuesta por tres partes, en la última, titulada "El caballero de los espejos", el puertorriqueño enfila todos sus versos contra el autor del disco "Colores". Desde racista hasta mentiroso, Pérez no se guarda calificativos al criticar la carrera de Balvin y se refiere a sus muchas polémicas.

Entre ellas, alude a la controversia que desató el colombiano hace unos meses por aceptar una distinción al artista afrolatino del año en los Premios de Entretenimiento Africano de Estados Unidos. Y también al videoclip machista de "Perra", que fue eliminado de YouTube.

Pese a que también critica a los cantantes que no escriben sus propias letras y utilizan Auto-Tune y 'play-back' en sus presentaciones, la composición de Residente llamó la atención entre los cibernautas por sus constantes alusiones al altercado con J Balvin.

Los Latin Grammy, el origen de todo

El inicio del enfrentamiento entre J Balvin y Residente se remonta a los Latin Grammy 2021. Entonces, la Academia de la Música Latina dio a conocer la lista de artistas nominados y el colombiano invocó a sus colegas a boicotear la gala.

Días después, Residente recurrió a sus redes sociales para responderle. Y habló fuerte: "Si los Grammy no nos valoran, ¿entonces por qué yo tengo 31 Grammy? ¿Yo no soy urbano, yo no rapeo? ¿de qué género estamos hablando?".

En sus descargos, Residente también se refirió al hecho de que ese año, los Latin Grammy celebrarán la trayectoria de Rubén Blades al nombrarlo persona del año. Y se preguntó por qué en 2020, cuando nominaron a J Balvin "13 veces", entonces no pidió boicot a los premios.

Hacia el final de su video, Residente hizo una comparación entre la comida y la música que hace J Balvin. "Te explico, pa' que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", indicó.

J Balvin responde y Residente contraataca

J Balvin no esperó demasiado para mandarle un mensaje a Residente. Pese a que en el video del boricua había comentado un breve: "Respeto tu opinión"; luego publicó en su cuenta de Instagram el lanzamiento de su tea "Sal y perrea" acompañado con unas imágenes alusivas al altercado.

En estas fotografías, J Balvin aparecía junto a un carrito de hot dog en referencia a las críticas que Residente lanzó contra él. La provocación fue celebrada por más de 2 millones de seguidores del artista urbano, pero su colega no se quedó callado.

En un nuevo video, publicado en redes sociales, René Pérez se mostró indignado por la actitud que tuvo el colombiano y también se refirió al padre de este, ya que también lo atacó en sus redes sociales. "José, vi que subiste un merch como si fueras el más capo. Entonces, me interesa que la gente sepa el tipo de persona que tú eres, no te voy a tirar (responder), porque yo soy un hombre de palabra a diferencia de ti, además de que sería aburridísimo tirarte”, dijo al principio.

“Primero, dile a tu papá que deje estar comparándote con un economista como si fueras un genio en la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio, no todo es dinero”, continuó.

"Tienes el talento de no tener talento"

Según las declaraciones de Residente, J Balvin lo llamó llorando el día que subió su primer video y le pidió que lo borrara. También, aseguró que le dejó ocho mensajes de WhatsApp y lo llamó ‘falso’, mientras que, por las redes, frente a los fanáticos, le escribió ‘respeto tu opinión’.

“Un artista que a diferencia de ti no lloran, artistas como ‘Los Gaiteros de San Jacinto’ de Colombia que con una sola nominación a los Latin Grammy 2021 pueden hacer una gira pequeña para llevar comida para su casa”, sentenció.

Por otro lado, Residente lanzó un duro calificativo a J Balvin: “Aunque tengo que admitir de corazón que tienes un solo talento, tienes el talento de no tener talento y hacerle creer a la gente que lo tienes”.

Cabe anotar que el papá de J Balvin salió en defensa de su hijo por medio de las redes sociales y el cantante de "Atrévete" no se quedó callado. Siguiendo con su versión, Residente agregó que ambos habían hablado por teléfono y habían quedado en que ya no iban a poner nada, pero el colombiano no cumplió su palabra.

La censura contra Residente

Luego de toda esta polémica, las aguas entre Residente y J Balvin parecían haberse calmado. El primero asistió a los Latin Grammy y le entregó, emocionado, un premio a Rubén Blades, mientras que el segundo reflexionó en distintas entrevistas que se había sentido "solo" al pedir el boicot contra los premios de la Academia.

Balvin incluso llegó a afirmar en diciembre de 2021 que consideraba a Residente su "amigo". "Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su consciencia tranquila… a palabras necias, oídos sordos... la palabra tuya contra la mía; tu consciencia contra la mía", dijo entonces.

Pero las olas volvieron a encresparse. Y hace unos días, Residente denunció en sus redes sociales que un reggaetonero estaba intentando censurar con una demanda la sesión que publicó este jueves junto a Bizarrap. Pese a que no dijo nombres, los cibernautas apuntaron a Balvin, el más afectado en esta "tiradera" que puede significar un punto final en su enfrentamiento o la continuación de letras afiladas con dedicatorias.

