¿Multa para Rosalía? Cantante provocó caos en Madrid con la presentación no autorizada de su nuevo álbum

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una investigación para determinar si Rosalía contaba con la autorización necesaria para realizar la presentación de su nuevo disco, Lux, en pleno centro de la capital española. El evento, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó un gran caos en la zona de Callao y la Gran Vía.

Un evento improvisado que colapsó Callao

La artista catalana sorprendió a miles de fans al proyectar la portada de Lux en las pantallas gigantes de Callao y Gran Vía, apenas unas horas después de convocarlos a través de TikTok e Instagram. La respuesta fue inmediata: en cuestión de minutos, la multitud llenó las calles para presenciar el anuncio.

Ante la magnitud del suceso, el consistorio madrileño está revisando si la cantante solicitó los permisos necesarios. La vicealcaldesa Inma Sanz señaló este martes que “no parece que hubiera autorización expresa”.

Posibles sanciones

De confirmarse la falta de permisos, el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador por celebrar un evento sin autorización en la vía pública. Sin embargo, la falta no sería grave, ya que no se instalaron escenarios ni se produjeron ruidos excesivos, según informó el consistorio.

Promoción global y estilo misterioso

Antes del acto en Madrid, Rosalía ya había revelado el nombre, la portada y la fecha de lanzamiento de Lux —prevista para el 7 de noviembre— en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

Fiel a su estilo enigmático, la cantante ha venido dejando pistas sobre su nuevo proyecto en los últimos días. La semana pasada compartió una partitura titulada Berghain, en alusión a la legendaria discoteca de techno en Berlín.

Lux será el cuarto álbum de estudio de Rosalía, tras Los ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022).