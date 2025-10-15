Rosalía alista su esperado cuarto disco: ¿cuándo es el lanzamiento de su nuevo álbum?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La cantante y productora española Rosalía se encuentra en la recta final de preparación de su cuarto álbum de estudio, que sus seguidores han bautizado como R4, tras las numerosas pistas que la artista ha compartido en sus redes sociales.

La partitura que generó expectiva por su nuevo disco

A la espera de que vea la luz su cuarto disco, Rosalía ha ido dejando pistas que mantienen la expectación. Si los símbolos que ha ido representando se vinculaban a una música marcada por la espiritualidad, la partitura que subió en Instagram y en la plataforma Substack lleva hasta el tecno más puro en la ciudad de Berlín, en particular a una de sus famosas discotecas, Berghain.

Berghain aparece en un apunte de la partitura que sus admiradores se han lanzado a tocar violín en mano, con guitarra, piano y hasta con acordeón. La pregunta es si se parecerá al original que tiene la catalana en la cabeza.

Los más avispados seguidores, vinculados al mundo de la música, han sabido determinar los apuntes que hacen referencia al 'tempo' e incluso los instrumentos, lo que ha motivado un hilo de comentarios entre los internautas.

En noviembre de 2024, Rosalía dejó pistas sobre el nombre de su nuevo álbum.Fuente: Instagram: @rosalia.vt

¿Cuándo lanzará su nuevo álbum?

Desde hace meses, las publicaciones en Instagram de Rosalía —que recientemente cumplió 33 años— parecen un auténtico rompecabezas para sus seguidores.

Cada imagen y cada texto han sido interpretados como señales del nuevo disco, alimentando la expectación en torno al sucesor de Motomami (2022).

Una de las más comentadas fue la que publicó el 1 de noviembre de 2024, tras Halloween: un selfi en el que aparecía con un CD clavado en la frente que tenía escrito R4. Desde entonces, los fans no han dejado de especular sobre el posible título y el concepto del álbum.

Según diversas teorías de sus fans, el lanzamiento podría producirse en noviembre de 2025, cumpliendo así con uno de los propósitos que la artista reveló a comienzos de año.

Rosalia solamente subió unas partituras a una app llamada “Substack” de lo que podría ser el primer avance de su disco.



El público, musicalmente talentoso, ha decidido interpretarlo con diferentes instrumentos musicales y este es el resultado



Rosalía batió récords de streams con su álbum Motomami

En 2022, la cantante se convirtió en el artista español (tanto hombre como mujer) con más streams de la historia tras las primeras 48 horas del lanzamiento de su tercer álbum, Motomami.

La intérprete también fue la artista femenina (tanto española como internacional) más escuchada en España durante esas primeras 48 horas en las que su disco se posicionó en todo un fenómeno musical a nivel mundial, informó Sony Music en un comunicado.

Además, con 5,79 millones de streams en las primeras 24 horas, este tercer disco de estudio de Rosalía fue el segundo mejor debut de la historia de Spotify en España, solo superado por El mejor tour del mundo, de Bad Bunny, que rozó los 10 millones.