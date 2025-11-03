"Hay inspiración en Santa Rosa de Lima": Rosalía habla de las canciones de su nuevo álbum 'Lux'

Rosalía confesó haberse inspirado en Santa Rosa de Lima para la creación de su nuevo álbum Lux. Desde la Ciudad de México, la cantante española dio una conferencia de prensa explicando el contenido de su inédito disco programado para lanzarse en YouTube, y demás plataformas digitales, este viernes 7 de noviembre.

Lla intérprete de Beso señaló que estuvo “rebuscando e investigando” a diversas santas y divinidades de diferentes partes del mundo para poder componer su disco.

“A lo largo de estar investigando sobre todas estas santas de diferentes lugares del mundo, me permitió conocer historias increíbles y recuerdo poner un mapa en la habitación donde trabajaba, empezar a poner pins. Empezar a colgar también pos-its. Las canciones tienen inspiración en esas historias y me han servido para escribir estas canciones”, sostuvo.

En ese sentido, Rosalía precisó que grabó sus canciones en diversos idiomas como el francés, teniendo como inspiración a Juana de Arco, además, de otro tema en chino mandarín. “Cuando estoy cantando en hebreo, hay inspiración en Miriam. Cuando estoy en ucraniano es por la Santa Olga de Kiev”, señaló.

Enseguida, la también empresaria española reveló que también tuvo de inspiración a la santa peruana conocido como La Patrona de América. “Hay inspiración en Santa Rosa de Lima y en Santa Teresa. Quiero decir, la lista es larga (…) Entonces, ¿por qué no usar estas lenguas para de alguna manera cabalizar un poco desde ahí?”, declaró.

La cantante Rosalía lanzará su nuevo álbum 'Lux' este viernes 7 de noviembre.Fuente: Instagram (rosalia.vt)

Rosalía provocó caos en Madrid con presentación no autorizada de su nuevo álbum

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado una investigación para determinar si Rosalía contaba con la autorización necesaria para realizar la presentación de su nuevo disco, Lux, en pleno centro de la capital española. El evento, que se viralizó rápidamente en redes sociales, generó un gran caos en la zona de Callao y la Gran Vía.

La artista catalana sorprendió a miles de fans al proyectar la portada de Lux en las pantallas gigantes de Callao y Gran Vía, apenas unas horas después de convocarlos a través de TikTok e Instagram. La respuesta fue inmediata: en cuestión de minutos, la multitud llenó las calles para presenciar el anuncio.

Ante la magnitud del suceso, el consistorio madrileño está revisando si la cantante solicitó los permisos necesarios. La vicealcaldesa Inma Sanz señaló este martes que “no parece que hubiera autorización expresa”.

De confirmarse la falta de permisos, el Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador por celebrar un evento sin autorización en la vía pública. Sin embargo, la falta no sería grave, ya que no se instalaron escenarios ni se produjeron ruidos excesivos, según informó el consistorio.

Rosalía reveló la portada y fecha de lanzamiento de su disco Lux

Antes del acto en Madrid, Rosalía ya había revelado el nombre, la portada y la fecha de lanzamiento de Lux —prevista para el 7 de noviembre— en las pantallas de Times Square, en Nueva York.

Fiel a su estilo enigmático, la cantante ha venido dejando pistas sobre su nuevo proyecto en sus publicaciones. La semana pasada compartió una partitura titulada Berghain, en alusión a la legendaria discoteca de techno en Berlín.

Lux será el cuarto álbum de estudio de Rosalía, tras Los ángeles (2017), El mal querer (2018) y Motomami (2022).

Rosalía batió récords de streams con su álbum Motomami

En 2022, la cantante se convirtió en el artista español (tanto hombre como mujer) con más streams de la historia tras las primeras 48 horas del lanzamiento de su tercer álbum, Motomami.

La intérprete también fue la artista femenina (tanto española como internacional) más escuchada en España durante esas primeras 48 horas en las que su disco se posicionó en todo un fenómeno musical a nivel mundial, informó Sony Music en un comunicado.

Además, con 5,79 millones de streams en las primeras 24 horas, este tercer disco de estudio de Rosalía fue el segundo mejor debut de la historia de Spotify en España, solo superado por El mejor tour del mundo, de Bad Bunny, que rozó los 10 millones.