"Para siempre comienza ahora": Selena Gomez anuncia su compromiso con el productor Benny Blanco

La cantante y actriz culmina un año excepcional, marcado por los reconocimientos por su papel la película Emilia Pérez y ahora con la celebración de su compromiso con el productor musical Benny Blanco.

Felices para siempre. Selena Gomez y Benny Blanco han dado un paso importante en su relación al anunciar su compromiso después de un año juntos. La noticia fue compartida por la actriz y cantante el pasado miércoles a través de sus redes sociales, en una publicación que ha superado las 10 millones de reacciones.

La estrella de Only Murders in the Building, recientemente nominada a los Globos de Oro 2025 por su papel en esa serie y en la película Emilia Pérez, sorprendió al compartir cuatro imágenes que celebran este importante momento de su vida. En la descripción, escribió: "Para siempre comienza ahora".

En las fotos, Selena muestra un elegante anillo de diamantes, símbolo de su compromiso. Otra imagen captura el momento en que Benny le propuso matrimonio durante un íntimo picnic. En las siguientes, se ve a una Selena radiante, sonriente, mientras Benny la abraza y besa la cabeza de su futura esposa, quien no puede ocultar su sonrisa.

Los comentarios llenaron rápidamente la publicación, con Benny Blanco escribiendo: "Oye, espera... esa es mi esposa". Además, destacaron felicitaciones de reconocidas figuras como Taylor Swift, quien comentó: "Sí, voy a ser la chica de las flores", Jennifer Aniston con un cálido "Felicidades", y artistas como Cardi B, Lil Nas X, Julia Michaels y Gwyneth Paltrow.

La pareja oficializó su romance en diciembre de 2023, haciendo pública su conexión a través de redes sociales.Fuente: Instagram: @selenagomez

La relación de Selena Gomez y Benny Blanco

Desde que hicieron pública su relación hace poco más de un año, Selena y Benny han sido inseparables. La pareja ya ha colaborado en varias canciones, como el sencillo de 2023 de Selena, Single Soon, y I Can't Get Enough en 2019.

En diciembre de 2023, Selena Gomez compartió un vistazo más íntimo de su vida amorosa al presentar a Benny Blanco de manera pública en su cuenta de Instagram. Junto a la foto, Selena escribió: "Él sigue siendo mejor que nadie con quien haya estado".

Selena cierra un año lleno de éxitos, destacándose por los reconocimientos obtenidos gracias a su actuación en la película 'Emilia Pérez' y la aclamada serie 'Only Murders in the Building'.Fuente: Instagram: @selenagomez

