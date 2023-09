'¿Dónde están los ladrones?', el álbum que llevó a Shakira a la fama mundial, cumple 25 años

Shakira es una de las artistas latinas más reconocidas en la historia. Con una carrera de más de 30 años, ha vendido más de 70 millones de discos en todo el mundo y ha ganado numerosos premios, incluyendo tres premios Grammy y 12 Latin Grammy. Hoy, 25 años después del lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, ¿Dónde están los ladrones?, Spotify celebra su éxito con el Día de Shakira.

¿Dónde están los ladrones? es un álbum icónico en la carrera de Shakira. Lanzado en 1998, este trabajo cambió su carrera y la de muchos otros artistas latinos, convirtiéndola en un fenómeno global. El álbum incluyó clásicos como Ojos así e Inevitable. El proceso de creación de este trabajo no fue fácil, ya que, según contó en una entrevista para MTV en 1998, le robaron una maleta en el aeropuerto de Bogotá donde estaban escritas las canciones que iba a publicar ese año.

"Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas maletas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (...) estaban todas las canciones sin corregir", explicó la cantante colombiana, quien ostenta el título de artista latina femenina más escuchada en la historia de Spotify.

"Los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco”. Sin embargo, Shakira, quien ya era famosa en Latinoamérica, logró sacar adelante su cuarto álbum tras nueve meses de trabajo “de no ver la luz porque en el estudio no hay ventanas".

El ascenso de Shakira

¿Dónde están los ladrones? fue el álbum en español más vendido en los Estados Unidos en su año de lanzamiento. Recibió reseñas positivas de los críticos musicales. Alex Henderson, de AllMusic, afirmó que era "posiblemente el mejor y más esencial que grabó en la década de 1990", mientras que Christopher John Farley, en su crítica para Time, dijo que carga el pop latino con rock con un efecto "emocionante".

Aunque la música de Shakira ya se escuchaba en Latinoamérica, gracias a su trabajo anterior Pies descalzos (1995), su cuarto álbum de estudio, confirmó que estábamos ante una artista de talla mundial. Juan Alberto Mata, especialista en music business y catedrático de la carrera de Música de la UPC, comenta a RPP que el álbum "definitivamente no defraudó". "Los niveles de composición y producción fueron fantásticos. Sirvió de soporte para el ingreso de Shakira al mercado anglosajón con el respaldo de Sony Music y Emilio Estefan".

Para Mata, el impacto que tuvo el disco fue grande a nivel de composición. "Las letras de Shakira, que ya con Pies descalzos eran más personales, tenían mucha desfachatez y un lenguaje no necesariamente poético, sino bastante coloquial, del día a día. Esto influyó muchísimo en otros artistas, sobre todo en compositoras y cantantes".

Un disco icónico

Hoy, 25 años después del lanzamiento de ¿Dónde están los ladrones?, los fanáticos siguen recordando canciones como Si te vas, Tú, ¿Dónde están los ladrones?, Inevitable, No creo y Ciega, sordomuda, la favorita del cantante peruano Gian Marco, según nos confesó.

"¿Por qué sigue gustando? Creo que, por la originalidad de sus letras, por su simpleza y cotidianeidad. Tiene una muy buena producción musical y una sensibilidad artística que demuestra en canciones como Ojos así, con una producción espectacular con ritmos orientales mezclados con el pop. Fue magistral", dice Juan Alberto Mata.

"En Inevitable, por ejemplo, encontramos una Shakira extremadamente sensible, con imágenes que son comunes a cualquier ser humano. Eso, sumado a esta extraordinaria calidad musical en cuanto a producción, y evidentemente la época en que salió, creo que han convertido al disco en un clásico, y va a seguir siéndolo".

Marie Cherry Pop, locutora del programa Backstage de Studio92, comenta: "¿Dónde están los ladrones? es uno de los primeros álbumes en español donde una artista te contaba la historia tal cual". Añade que si estabas pasando por una situación sentimental intensa, te sentías identificado con cómo Shakira te contaba la canción. "Es rebelde, transparente y frontal. Creo que es algo muy bacán del álbum".

El Día de Shakira

Una encuesta elaborada por Spotify en Colombia reveló que el 49% de los entrevistados afirma que Shakira les abrió las puertas a otros artistas latinos. Además, indica que el 75% de los colombianos se han sentido influenciados por la famosa cantante.

El Día de Shakira es una iniciativa de Spotify para homenajear a la artista que ha representado a Colombia con orgullo ante el mundo durante muchos años. Este año, la plataforma de streaming celebra el aniversario número 25 de ¿Dónde están los ladrones? con esta iniciativa, que forma parte de la campaña #ShakiraMereceUnDía.

Una encuesta realizada como parte de la campaña reveló que un impresionante 72% de los colombianos encuestados considera que la artista barranquillera merece tener un día en su honor. Además, arrojó que el 49% afirma que Shakira les abrió las puertas a otros artistas latinos y que 75% se han sentido influenciados por la famosa cantante.

Al respecto, Marie Cherry Pop comenta que Shakira es una gran inspiración para músicos como ella. "Es muy difícil sostenerse en el tiempo como lo ha hecho. Ver que una artista latina, que empezó haciendo música para públicos pequeños como en la Feria del Hogar aquí... Ahora está donde está y es una inspiración".