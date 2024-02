Shakira lanzará 'Las mujeres ya no lloran', su nuevo álbum de estudio

Después de siete años, Shakira vuelve al ruedo musical con su décimo segundo álbum de estudio Las mujeres ya no lloran. Este proyecto marca su primer lanzamiento y promete ser un testimonio deslumbrante de su resiliencia y fuerza, destacando el poder transformador de la música en los momentos más difíciles de la vida.

El disco llegará a los estantes el 22 de marzo y tendrá 16 canciones en total, incluyendo 8 nuevas composiciones y 7 sencillos previamente estrenados. El álbum ofrece una variedad de sonidos y emociones que capturan la esencia única de la artista colombiana. Desde colaboraciones exitosas hasta composiciones emotivas, Las mujeres ya no lloran promete ser un viaje emocionante para los oyentes.

Además, Shakira hace historia con su debut en vinilo, ofreciendo cuatro ediciones de arte distintas, cada una acompañada de una variante exclusiva de vinilo de color. Desde la edición Zafiro hasta la edición Diamante, los fans podrán sumergirse en la experiencia única de este lanzamiento, disponible en una variedad de minoristas.

Con su legado como la artista latina femenina más vendida de todos los tiempos y su continua influencia en la industria musical, Shakira demuestra una vez más su capacidad para reinventarse y cautivar a su audiencia. Las mujeres ya no lloran promete ser otro hito en la brillante carrera de esta superestrella global.

La carrera de Shakira ha sido destacada por su influencia en la música latina y pop, así como por su impacto a nivel mundial. Su energía en el escenario, su destreza musical y su estilo único la han convertido en una figura icónica de la música contemporánea.

El álbum más exitoso de Shakira

El álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998) consolidó su éxito en América Latina y marcó su transición al mercado internacional. Sin embargo, fue con "Laundry service" (2001) que alcanzó fama global, especialmente con el éxito Whenever, Wherever. Shakira es conocida por fusionar diversos géneros musicales, incluyendo pop, rock, dance, y elementos de música latina y árabe. Su distintiva voz y habilidades de baile han contribuido a su versatilidad artística. A lo largo de su carrera, ha lanzado varios álbumes exitosos, incluyendo Fijación Oral, Vol. 1 (2005), Oral Fixation, Vol. 2 (2005), She Wolf (2009), y El Dorado (2017).

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Hips Don't Lie, Waka Waka (This Time for Africa), Underneath Your Clothes, La Tortura, y Chantaje, entre otras.

Shakira y su larga lista de reconocimientos

“Este último año ha sido durísimo para mí en lo personal, en lo profesional la vida como que me ha compensado y de eso se han encargado mis fans”, decía Shakira tras recibir el Premio Video Vanguardia en los MTV celebrado en septiembre de este año.

Meses después, recibió sus Latin Grammy por la canción con Bzrp Music Sessions. Con estrofas como "a ti te quedé grande" o "disculpa que te sal-pique", fue reconocido como Canción del Año. Al recibir el galardón, les dedicó el premio a sus hijos, prometiendo buscar la felicidad en el futuro.

No suficiente con esto, Shakira superó su propio récord convirtiéndose en la artista femenina más premiada de la historia de los Latin Billboard, donde se llevó dos premios de las 12 categorías a las que estaba nominada.

Sumó así un total de 43 premios Billboard en toda su carrera artística, de los cuales 36 de ellos los ha recibido en la edición latina de esta gala. Además, siendo la artista más premiada durante los Premios Juventud 2023 donde recibió 8 galardones.

Su impresionante historial la ha hecho merecedora de un total de más de 400 galardones, acompañados de más de 500 nominaciones a lo largo de su carrera. Entre ellos destacan 14 Latin Grammy y 3 Grammy internacional.

