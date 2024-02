"Chicas, se los he dejado divino": Shakira animó a Alejandro Sanz a hacerse un cambió de 'look' [VIDEOS]

Shakira y Alejandro Sanz han vuelto a protagonizar un nuevo capítulo de su extensa y afectuosa amistad. Ahora que ambos residen en Miami, esta cercanía ha facilitado que los dos artistas pasen más tiempo juntos, como lo demuestra su reciente cita en un salón de belleza.

Los detalles de esta salida especial quedaron registrados en tres videos que la cantante colombiana compartió con sus 90 millones de seguidores en sus historias de Instagram. "Así sí da gusto ir a la pelu", expresó la intérprete mientras disfrutaba de un lavado de cabello.

Aunque algo tímido al principio, Alejandro Sanz se dejó consentir para ver renovada su apariencia. "(Shakira) Me ha cambiado el look. Es que le gusta jugar con mis looks", bromeó frente a la cámara. "Soy su muñequito y me cambia cositas", añadió el cantautor español.

Shakira trató de tranquilizar a su amigo, aunque de manera peculiar. "Te tienes que dejar guiar por mí, soy tu asesora. Te va a encantar", le dijo. "Cualquier reclamación me la tienen que hacer a mí", agregó la expareja de Gerard Piqué.

El resultado final fue un nuevo peinado para Alejandro Sanz, respetando su tono natural, pero con un estilo renovado. El cambio no solo complació al cantante, sino también a Shakira, quien se dirigió a las seguidoras del artista: "Chicas, se los he dejado divino. ¡De nada!".

¿Cómo empezó la amistad entre Alejandro Sanz y Shakira?

Ambos artistas comparten una amistad de años. A lo largo de sus carreras, han colaborado en varias ocasiones, pero fue en 2005 cuando sus caminos profesionales se cruzaron por primera vez al grabar juntos el clásico La Tortura. Esta colaboración no solo abrió nuevas puertas para Shakira en España, sino que fortaleció el vínculo personal entre ellos. El éxito de su primera colaboración los llevó a grabar Te lo agradezco, pero no.

La historia de la canción se basa en la continuación de A la primera persona, el primer sencillo de Alejandro Sanz de su álbum El tren de los momentos. La canción dura 4 minutos y 34 segundos y fue difundida por la discográfica Warner Music Latina.

Tras su ruptura con Piqué, Shakira contó con el apoyo de Alejandro Sanz. Según Ok Diario, fue el español quien aconsejó a la barranquillera de contratar los servicios de la abogada Pilar Mañe para velar por sus intereses durante la separación. Y es que, a pesar de no estar casados, la colombiana y el exfutbolista debían llegar a un acuerdo por la custodia de sus hijos Milan y Sasha.

Shakira y Alejandro Sanz juntos en un salón de belleza. | Fuente: Instagram

