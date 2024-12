Spotify Wrapped 2024: Bad Bunny repite como el artista latino más escuchado del mundo

En 2024, Bad Bunny y otros artistas de Puerto Rico como Rauw Alejandro y Myke Towers dominaron las listas globales de Spotify, consolidando a la isla como cuna del talento musical latino.

Bad Bunny lo hizo de nuevo. En 2024, el artista puertorriqueño se consolidó como el latino más escuchado del mundo en Spotify, según reveló este miércoles la plataforma sueca. Junto a él, otros exponentes de Puerto Rico como Rauw Alejandro y Myke Towers también dominaron las listas.

Cada año, Spotify presenta sus esperadas estadísticas de fin de año en el famoso Spotify Wrapped, donde los usuarios descubren sus canciones más reproducidas y los géneros que marcaron su año. En 2024, los artistas puertorriqueños brillaron no solo en las playlists individuales, sino también en los rankings globales.

A nivel mundial, Bad Bunny lideró los últimos 12 meses junto a nombres como Rauw Alejandro, Myke Towers y Anuel AA, destacándose entre los Top artistas latinos. Además, Spotify enfatizó la fuerte presencia de Puerto Rico en el exclusivo "Club de los Billones" de reproducciones. De las 13 canciones latinas que alcanzaron esta categoría en 2024, siete fueron puertorriqueñas, incluyendo Gasolina de Daddy Yankee, que celebró su aniversario 20.

En cuanto a álbumes, el Conejo Malo además lideró en el Top 10 mundial de álbumes latinos con Un verano sin ti y Nadie sabe lo que va a pasar mañana. Su impacto se extendió también a las colaboraciones: Perro negro junto a Feid y LA FALDA con Myke Towers figuraron entre las 10 canciones latinas más escuchadas globalmente.

Taylor Swift: la reina global de Spotify

Aunque Bad Bunny lideró en la categoría latina, Taylor Swift se coronó como la artista más escuchada a nivel global. Con más de 26,600 millones de reproducciones en 2024, Swift consolidó su reinado, impulsada por su histórica gira The Eras Tour. Además, su álbum The Tortured Poets Department: The Anthology se llevó el título del disco más escuchado del año.

Por otro lado, entre las canciones que dominaron Spotify a nivel mundial destacan Espresso de Sabrina Carpenter, Beautiful Things de Benson Boone y Birds of a Feather de Billie Eilish, reafirmando la diversidad de gustos musicales entre los oyentes.

