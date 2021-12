Suga es uno de los siete integrantes del grupo juvenil BTS | Fuente: Instagram | Suga

Suga, uno de los siete integrantes de la exitosa banda masculina de K-Pop BTS, dio positivo a COVID-19 y permanece aislado sin presentar síntomas por el momento, según anunció la discográfica del grupo, Big Hit Music.

El resultado se dio a conocer este viernes, después de que Suga, cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi, se sometiera a una prueba PCR luego de aterrizar en Corea del Sur procedente de Estados Unidos.

En noviembre la banda ofreció cuatro conciertos en el país norteamericano, donde recibieron, además, el premio al artista del año en los American Music Awards (AMA) de este año. Tras la gala y los conciertos, cuatro de sus miembros, RM, V y J-hope, además de Suga, decidieron permanecer unas semanas más en Norteamérica.

"Suga recibió la segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19 a final de agosto y no presenta síntomas a día de hoy. En estos momentos se está administrando auto cuidados en casa de acuerdo con las normativas de las autoridades sanitarias", dijo Big Hit en EL comunicado.

Suga, de 28 años, había salido negativo en el test PCR al que se sometió antes de viajar desde EE.UU. y comenzó su cuarentena obligatoria tras realizarse la prueba PCR a su regreso a Corea", explica la nota, que añade que no ha tenido contacto con otros miembros de la banda.



El grupo compuesto por RM, Jimin, V, Suga, Jin, J-Hope y Jungkook ofreció cuatro conciertos en Los Ángeles a final de noviembre, en las que fueron sus primeras actuaciones con público desde finales de 2019.

BTS anunció además un concierto presencial en Seúl para el próximo marzo, en la que sería su primera actuación en su país en más de dos años, siempre que la pandemia lo permita.

(Con información de EFE)

