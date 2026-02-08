Ahora

¡Bienvenidos a la cobertura del show de medio tiempo del Super Bowl 2026!

El mundo entero pone sus ojos en el Levi's Stadium para una jornada que será histórica. Esta noche, Bad Bunny no solo dará un concierto; Benito Martínez Ocasio se consagra como el primer artista latino en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl con una propuesta íntegramente en español.

Mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se miden en el emparrillado, el Conejo Malo se prepara para transformar el descanso en la fiesta más grande del planeta.



¡Quédate con RPP y no te pierdas ni un detalle del show que pondrá a bailar al mundo entero!