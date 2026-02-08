Últimas Noticias
Super Bowl 2026: Bad Bunny hace historia en el show de medio tiempo; sigue el minuto a minuto EN VIVO

Este domingo 8 de febrero, Bad Bunny lidera el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. Sigue los detalles de una presentación histórica que promete transformar uno de los escenarios más importantes del mundo en una fiesta latina sin precedentes.

Redacción RPP

¡Bienvenidos a la cobertura del show de medio tiempo del Super Bowl 2026!

El mundo entero pone sus ojos en el Levi's Stadium para una jornada que será histórica. Esta noche, Bad Bunny no solo dará un concierto; Benito Martínez Ocasio se consagra como el primer artista latino en liderar el show de medio tiempo del Super Bowl con una propuesta íntegramente en español.

Mientras los Seattle Seahawks y los New England Patriots se miden en el emparrillado, el Conejo Malo se prepara para transformar el descanso en la fiesta más grande del planeta.

¡Quédate con RPP y no te pierdas ni un detalle del show que pondrá a bailar al mundo entero!

Tags

Super Bowl 2026 Bad Bunny

