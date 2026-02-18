Santos Bravos en Premio Lo Nuestro 2026: con Alejandro Aramburú, así se preparan para cantar ‘Kawasaki’ en vivo

La agrupación juvenil Santos Bravos se encuentra en plena fase de preparación de cara a su participación en la próxima edición de los Premio Lo Nuestro 2026, donde está nominada en la categoría de Artista Masculino Revelación del Año.

El grupo, conformado por el peruano Alejandro Aramburú, Drew (EE. UU.), Kauê (Brasil), Gabi (Puerto Rico) y Kenneth (México), ha intensificado sus ensayos y actividades promocionales tanto en México como en redes sociales. Su enfoque principal es presentar una actuación impactante al ritmo de Kawasaki, su nuevo sencillo. La banda también está trabajando en perfeccionar su puesta en escena para asegurar un gran desempeño durante la entrega de premios.

Además de los ensayos musicales, Santos Bravos ha compartido avances de su preparación como los detrás de cámaras, parte de la coreografía y las pruebas de sonido para lo que será una de sus presentaciones más relevantes del año.

La banda interpretará Kawasaki en vivo por primera vez durante el evento, lo que ha elevado las expectativas entre sus fanáticos.

¿Cuándo se presentarán Santos Bravos en Premio Lo Nuestro 2026?

Santos Bravos se está consolidando rápidamente en el mercado musical global. Han sido nominados a la categoría de Nuevo Artista Masculino del Año en los Premio Lo Nuestro 2026, una importante ceremonia de premios de la música latina, que se celebrará en Miami, EE. UU., el jueves 19 de febrero. Este es un logro notable tan solo pocos meses después de su debut.

¿A qué hora y dónde ver a Santos Bravos en Premio Lo Nuestro 2026?

Desde las 5:30 p.m. se podrá seguir el backstage a través de las redes sociales oficiales de Univision (YouTube, Instagram, Facebook y TikTok), con Wendy Guevara y Monse Medina. La alfombra magenta comenzará aproximadamente a las 6 p.m., mientras que la ceremonia principal iniciará a las 7 p.m. (hora peruana).

Será transmitida en vivo por Univision, UNIMÁS, Galavisión y la plataforma de streaming ViX.

¿Contra quiénes compite Santos Bravos en Premio Lo Nuestro 2026?

La agrupación fue nominada en la categoría artista revelación del año masculino competirá con:

Alleh (Venezuela)

Clave Especial (México)

Esaú Ortiz (México)

Juan Duque (Colombia)

Hamilton (Colombia)

La Cruz (Venezuela)

Macario Martínez (México)

Roa (Puerto Rico)

Yorghaki (Venezuela)