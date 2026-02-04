Super Bowl 2026: Bad Bunny, Green Day y todos los artistas que se presentarán en la gran final de la NFL

La final de la NFL no solo promete emoción en el campo, sino también un potente despliegue musical encabezado por Bad Bunny en el show de medio tiempo.

Este domingo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será la meca del deporte y la música con la esperada final del Super Bowl 2026. Además del duelo deportivo, el evento contará con un espectacular cartel de artistas que hará vibrar tanto al público presente como a millones de espectadores en todo el mundo. El gran protagonista de la noche será Bad Bunny.

El artista puertorriqueño, reciente ganador de tres premios Grammy, fue confirmado como figura central del show de medio tiempo en septiembre de 2025. Esto es para mi gente, mi cultura y nuestra historia”, expresó entonces. Meses después, en enero de 2026, adelantó que su presentación hará que “el mundo baile”. “

Pero Benito Martínez Ocasio, o el Conejo Malo, no será el único en brillar. La ceremonia contará con presentaciones especiales antes del partido, con artistas de primer nivel que aportarán distintos géneros y estilos al evento deportivo más visto del año.

Green Day abrirá el Super Bowl 2026

Desde las 6 p.m. (hora peruana), Green Day será el encargado de abrir oficialmente el Super Bowl en su ciudad natal, Santa Clara. La banda —integrada por Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool— encabezará la ceremonia de apertura con una actuación que celebrará los 60 años del Super Bowl y rendirá homenaje a los Jugadores Más Valiosos (MVP) de la NFL.

“Estamos muy emocionados de abrir el Super Bowl 60 en nuestra propia casa”, señaló Armstrong en declaraciones recogidas por AP. “Es un honor dar la bienvenida a los MVP que marcaron la historia del juego y abrir la noche para los fanáticos de todo el mundo. ¡Vamos a divertirnos y a hacerlo ruidoso!”.

Charlie Puth cantará el himno nacional

El encargado de interpretar el himno nacional de Estados Unidos será Charlie Puth, quien formará parte de los actos protocolares previos al partido.

“Siempre quise hacerlo. Grabé un demo y lo envié. Me dijeron que a Jay-Z le encantó y que todo avanzó muy rápido”, contó el cantante en una entrevista con Rolling Stone.

Brandi Carlile interpretará America the Beautiful

La cantante y compositora estadounidense Brandi Carlile será la voz de America the Beautiful, una de las canciones patrióticas más emblemáticas del país.

“Es una canción en la que pongo todo mi corazón y mi alma. Si no pudiera sentirla de verdad, no la cantaría”, comentó la artista en declaraciones recogidas por Parade.

Coco Jones cantará Lift Every Voice and Sing

La actriz y cantante estadounidense Coco Jones, conocida por su trayectoria en Disney Channel, interpretará Lift Every Voice and Sing, considerado el himno nacional afroamericano.

“Mi vida a veces parece irreal, pero siento que es un honor que hayan pensado en mí y hayan dicho: 'Sí, ella puede representar la cultura en este momento mundial'”, dijo la artista a Apple Music.

Bad Bunny hace un alto a su gira mundial paa presentarse en el Super Bowl, poco después de triunfar en los Grammy.Fuente: EFE

Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

La música latina volverá a tener un rol protagónico en el Super Bowl con Bad Bunny al frente del show de medio tiempo, tomando la posta del espectáculo encabezado por Kendrick Lamar en la edición anterior.

El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales. Bruno Mars, Shakira y Jennifer Lopez felicitaron públicamente al artista. Mars escribió: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”, mientras que Shakira celebró su regreso al escenario deportivo destacando la representación latina. JLo, por su parte, recordó su presentación conjunta en 2020 y le dedicó un mensaje especial al artista: “Ahora te toca a ti. Vamos, pandilla boricua”.

Con este cartel, el Super Bowl 2026 se perfila como una de las ediciones más potentes y diversas en lo musical, consolidando al evento como un espectáculo global que va mucho más allá del fútbol americano.

