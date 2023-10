Taylor Swift estrena '1989 (Taylor's Version)' con 21 canciones regrabadas y dos sorpresas

La aclamada cantante estadounidense Taylor Swift ha lanzado su esperado álbum 1989 (Taylor's Version) este viernes, un proyecto que forma parte de su esfuerzo por recuperar los derechos perdidos sobre gran parte de su catálogo musical.

El álbum incluye 21 canciones regrabadas, y marca la cuarta entrega de los álbumes de Taylor's Version que la artista ha emprendido con el objetivo de retomar el control de su música. Los títulos anteriores son Fearless, Red y Speak Now.

La versión de Taylor

En sus redes sociales, Swift compartió sus pensamientos sobre este lanzamiento, diciendo: "Nací en 1989, me reinventé por primera vez en 2014 y una parte de mí fue recuperada en 2023 con la reedición del álbum que tanto amo. Nunca en mis sueños más locos imaginé la magia que esparcirían sobre mi vida durante tanto tiempo".

"Este momento es un reflejo del bosque por el que hemos deambulado y de todo este amor entre nosotros que aún brilla en la oscuridad más oscura. Les presento, con gratitud y asombro, mi versión de 1989. Te ha estado esperando", añadió Taylor Swift.

Un par de sorpresas

Además de las canciones originales regrabadas, este álbum incluye cinco temas extra: Slut!, Say Don't Go, Now That We Don't Talk, Is It Over Now? y Suburban Legends. También se han lanzado dos ediciones adicionales: la versión Deluxe Edition, que presenta una colaboración con Kendrick Lamar en la canción Bad Blood, y la Tangerine Edition, que incluye la pista anterior y una adicional, titulada Sweeter than Fiction.

Taylor Swift expresó su gratitud hacia Kendrick Lamar en sus redes sociales, diciendo: "El hecho de que Kendrick volviera y regrabara Bad Blood para que yo pudiera reclamar y ser dueña de este trabajo, del que estoy tan orgullosa, es surrealista y me desconcierta".

¿Por qué Taylor regrabó 1989?

El lanzamiento de 1989 (Taylor's Version) estaba altamente anticipado después del éxito de las entregas anteriores de la artista, y sus seguidores han podido disfrutar de las versiones regrabadas de sus conocidos y exitosos temas, como Blank Space, Style y Shake it Off.

Taylor Swift inició este proyecto en respuesta a la compra de su antiguo sello discográfico Big Machine por parte del empresario estadounidense Scooter Braun, con el fin de recuperar los derechos de autor de sus propias canciones.