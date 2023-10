'Taylor Swift: The Eras Tour', el estreno más taquillero de un filme de conciertos

Sigue imparable. Taylor Swift: The Eras Tour, la película sobre la gira mundial homónima de la artista estadounidense, se convirtió en el filme sobre conciertos más taquillero de la historia al recaudar 123,5 millones de dólares en sus primeros días de exhibición.

La cinta de Taylor Swift, lanzada el pasado miércoles, se embolsó 92,8 millones de dólares procedentes de los cines de Estados Unidos y 30,7 millones más en las proyecciones realizadas en más de 4 500 salas repartidas hasta en 94 países distintos.

¿La nueva Reina del Pop?

El esperado estreno de Taylor Swift: The Eras Tour superó el récord de This Is It, el documental que muestra los últimos días de vida de Michael Jackson y los ensayos de los conciertos que preparaba poco antes de fallecer en 2009. El filme del Rey del Pop recaudó 74,25 millones de dólares.

El rodaje documental se basa en un espectáculo de tres conciertos de Taylor Swift, donde la cantante resalta los momentos más importantes de su gira mundial iniciada el 17 de marzo en Arizona, en Estados Unidos, por la celebración de sus 17 años de carrera en la música.

The Eras Tour vs Joker

Las expectativas de AMC son tan optimistas que no descartan la posibilidad de que la película supere incluso los 96,2 millones de dólares recaudados por Joker, en 2019. La cinta sobre el eterno villano de Batman es considerada hasta el momento como el estreno más exitoso en la historia en octubre en Estados Unidos.

Además del éxito en EE.UU., la cinta sobre la intérprete de August, You Belong with me y I Knew you Were Trouble también consiguió situarse en el número 1 de la cartelera de países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Italia y Países Bajos, según AMC Theatres.

Un éxito esperado

La preventa de las proyecciones de la película de Swift ya marcó un hito en términos de recaudación, alzándose con hasta 100 millones de dólares de facturación en preventas. Esto motivó a que se adelante el estreno en Estados Unidos y Canadá un día antes.

Sin embargo, el estreno adelantado de la película de Taylor Swift, tuvo una respuesta tímida. Según EFE, un empleado de los cines Regal, ubicados cerca de Times Square, contó que unas 100 personas asistieron a la primera función del Tour de las eras, un número sorprendentemente bajo para un lugar tan céntrico.