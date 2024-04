'Let It Be', la cinta que revive el amargo final de The Beatles, fue restaurada para estrenarse en Disney+

La película de 1970 sobre The Beatles, Let it Be, será relanzada con una versión restaurada que llegará próximamente a Disney+. La noticia fue recibida con entusiasmo por los fanáticos del cuarteto de Liverpool, especialmente después del éxito de la serie documental Get Back, dirigida por Peter Jackson.

La restauración del material fue realizada por Park Road Post Production y promete ofrecer una experiencia visual y auditiva revitalizada, similar al tratamiento dado al metraje en Get Back. Precisamente, Jackson es dueño de la compañía de postproducción y no dudó en expresar su emoción de trabajar en este relanzamiento de la película dirigida por Michael Lindsay-Hogg.

"Estoy absolutamente emocionado de que la película de Michael, Let It Be, haya sido restaurada y finalmente sea relanzada después de no estar disponible durante décadas", dijo Peter en un comunicado.

La película también representa una oportunidad para que el público vuelva a apreciar la camaradería y la magia de ver a The Beatles trabajando juntos en el estudio, capturando momentos que se han convertido en parte importante de la historia de la música.

La conexión de Get Back y Let it Be

Let it Be ha permanecido en los archivos durante buen tiempo, a pesar de su importancia histórica, la película estuvo fuera de circulación desde 1980, sin mencionar la disponibilidad de las copias piratas de baja calidad.



No obstante, Peter Jackson recurrió a pieza esencial para complementar su proyecto Get Back. Utilizando horas de tomas descartadas del metraje original, el director logró ensamblar una narrativa completa que amplificó la experiencia de las últimas creaciones de The Beatles.

Para Jackson, ambos proyectos se entrelazan de manera complementaria. Get Back no tenía como objetivo suplantar a Let it Be, ya que el documental original eventualmente se volvería a ver para que pudieran servir como piezas complementarias.

"Tuve mucha suerte de tener acceso a las tomas descartadas de Michael para Get Back, y siempre pensé que Let It Be era necesaria para completar la historia de Get Back. En tres partes, mostramos a Michael y a The Beatles filmando un nuevo documental innovador, y Let It Be es ese documental, la película que estrenaron en 1970. Ahora pienso en todo esto como una historia épica, finalmente completada después de cinco décadas. Los dos proyectos se apoyan y mejoran mutuamente: Let It Be es el clímax de Get Back, mientras que Get Back proporciona un contexto vital que falta para Let It Be. Michael Lindsay-Hogg fue incondicionalmente servicial y amable mientras hacía Get Back, y es justo que su película original tenga la última palabra... luce y suena mucho mejor que en 1970", expresó Jackson.

Cuándo y dónde se estrena Let It Be

El relanzamiento de Let It Be será en Disney+ el próximo 8 de mayo, lo que seguramente será un día importante para los fanáticos de The Beatles que han pasado mucho tiempo preguntándose si alguna vez volverían a ver este material.



