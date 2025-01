Descubren joya perdida de Tina Turner: 'Hot For You Baby' resurge 40 años después

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Una canción inédita de Tina Turner, ícono del rock estadounidense fallecida en mayo de 2023. Hot For You Baby fue grabada para el quinto disco de la artista Private Dancer (1984), pero finalmente no se incluyó, explicó la revista británica de música NME, que cuenta que el tema fue reproducido hace unas horas por primera vez por la emisora de la BBC.

Ahora ha sido recuperada y formará parte de una versión extendida del mencionado álbum, que la compañía Parlophone Records publicará el 21 de marzo con motivo del 40 aniversario de la salida al mercado del quinto trabajo de la cantante, que en vida publicó 22 álbumes -12 de estudio, 3 en directo y 7 recopilatorios-.

El nuevo tema de Tina Turner fue compuesto por el cantante australiano John Paul Young y grabado en los estudios Capitol en Hollwood, informó la casa de discos. El disco conmemorativo incluirá una grabación de 55 minutos de las canciones, interpretadas en directo en dos noches de conciertos ofrecidos Birmingham, en marzo de 1985.

Como se recuerda, la artista falleció el 25 de mayo de 2023 a los 83 años de edad. Hija de un capataz y de una india piel roja, el idilio con la música de Annie Mae Bullock -nombre real de Turner- comenzó pronto, a los seis años, con sus primeras apariciones en el coro de la iglesia de la pequeña ciudad de Brownsville (Tennessee, EE. UU.). A su muerte, había vendido más de 200 millones de discos.

Escucha Hot For You Baby, canción inédita de Tina Turner

La herencia millonaria que dejó "La reina del rock"

Tras su muerte, se conoció la millonaria fortuna que Tina Turner pudo amasar en todos los años de carrera hasta que se retiró en el 2013. Por medio de un comunicado, la intérprete muró en su casa de Küsnacht, cerca de Zúrich (Suiza), después de sufrir una larga enfermedad.

Tras su deceso, el medio Celebrity Net Worth realizó una estimación del patrimonio y alcanza un aproximado de 250 millones de dólares. Después de que vendió los derechos de su música en el 2021 a la compañía BMG Rights Management, su fortuna ascendió.

Como se recuerda, Tina Turner también vendió 200 millones de discos en todo el mundo y fue acreedora de 12 premios Grammy. En su poder cuenta con varios autos de lujo, entre ellos un Mercedes AMG G63 (190.000 dólares), un Jaguar XJG (40.500 dólares) y un Jaguar (XKE 86.500 dólares).

Los principales beneficiarios de su dinero y sus propiedades sean su esposo, Erwin Bach; Ike Turner Jr. y Michael Turner, los hijos que adoptó de su matrimonio anterior con Ike; además de sus nietos, Randy y Raquel.

