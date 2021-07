Yandel y Tainy lanzan primer disco en conjunto, "Dynasty" | Fuente: Instagram Yandel

En honor a su amistad y legado musical profesional de 16 años a lo largo de la evolución y globalización del reguetón, el cantante Yandel y el productor Tainy, ambos puertorriqueños, lanzaron este viernes su disco en colaboración, "Dynasty".



Tainy y Yandel han trabajado juntos desde que el primero tenía 16 e hizo parte de la producción de los temas del dúo de Wisin y Yandel, "Pam Pam", "Noche de Sexo" y "Sensación".



"Para mí, Tainy es el mejor productor de la música latina. Está muy adelantado a su tiempo y siempre lleva los ritmos y los 'beats' (ritmos) a otro nivel. Estoy feliz de trabajar en 'Dynasty' con él. Lo estamos disfrutando al máximo", expresó Yandel en un comunicado de prensa.



Tainy, por su parte, afirmó que "se sentía como el momento adecuado" para que junto a Yandel lanzaran esta producción de nueve temas.



"Todo se alineó: el momento de nuestras carreras y estar juntos en el estudio durante un par de días. Se sentía como que tenía que suceder", enfatizó.



A pesar de estar en plena adolescencia, el carácter, la creatividad y la disciplina de Tainy conquistaron rápidamente a Yandel.



"En aquella época, estaba en el estudio de Luny Tunes. Ahí se hacían todos los éxitos. Todos los cantantes y artistas se reunían ahí. Nelly 'El Arma Secreta' llegó ahí con este chico de 14 años y nos dice que el chico le da duro a los 'beats', que está adelantado a su tiempo", recordó Yandel.



"Cuando nos enseñó sus ritmos, me impresionó este chico de 14 años que podía sonar tan duro, refrescante. También aportó un elemento americanizado que pudimos fusionar con el reguetón", abundó.



Comparando aquel momento con el actual, Tainy sostuvo que "se siente como el primer día que me dio una oportunidad al escuchar mi música".



"La única diferencia ahora sería que aquella primera vez me sentí inmensamente intimidado, pero la química fue instantánea. Hoy sigue siendo así. No tenemos miedo de volver a probar cosas que nunca hemos hecho antes, y eso es lo que hace que este álbum sea especial", añadió Tainy.



Ahora, con "Dynasty", la voz icónica e inolvidable de Yandel, junto con la producción innovadora de Tainy que catapultó y contribuyó al crecimiento del movimiento a lo largo de los años, ofrecen un proyecto nostálgico que conmemora las diferentes fases y fusiones del género.



El proyecto ofrece el legendario "dembow" del reguetón con espumosos sintetizadores, lazos, saltos de batería y eclécticas fusiones que reflejan la música global de hoy en día.



Como arquitecto musical, Tainy ha trabajado con artistas de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny, J Balvin, Rosalía, Lauren Jauregui, Zion & Lennox, Anuel, Ozuna, Don Omar, Kali Uchis, Rauw Alejandro, Selena Gómez, Jhay Cortez, entre otros.

Con información de EFE

