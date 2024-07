Cynthia Martínez presenta 'Esposo mío': "Siempre seré la esposa de Pedro Suárez-Vértiz, pero es momento de volar sola'"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En el vibrante escenario de la Feria Internacional del Libro de Lima 2024, el 28 de julio será un día cargado de emociones y recuerdos, cuando Cynthia Martínez presente su libro Esposo mío. La obra no es solo una recopilación de sus memorias, sino un testimonio conmovedor del amor que vivió junto a Pedro Suárez-Vértiz, la estrella del rock peruano que falleció el 28 de diciembre de 2023.



Cynthia, quien durante años fue la compañera incondicional de Pedro, ha volcado en estas páginas los sentimientos y vivencias que comenzaron cuando Pedro era la estrella de Arena Hash y ella estaba por terminar la secundaria. “Cuando Pedro nos dejó, empecé a escribir en mis redes sociales (...) Ha sido un desfogue, una catarsis, una entrega total", recuerda en una entrevista con RPP.



Buscó ayuda profesional durante la enfermedad de Pedro Suárez-Vértiz, esclerosis lateral amiotrófica, según cuenta por primera vez en el libro. Sin embargo, confiesa que, ahora que Pedro no está, hacer un libro ha sido su terapia más efectiva. "Gracias al psicólogo pude ver varias cosas, porque uno se siente culpable cuando vive con una persona enferma", recuerda.



Si bien el proceso de escritura comenzó de manera espontánea, se transformó en algo más formal con la colaboración de Editorial Planeta. “No soy escritora, pero lo que hice salió desde el corazón”, afirma. "Pedro escribió toda su vida, canciones, libros, incluso en las redes; y yo he aprendido. Lo miraba durante años. No sé si lo tenía dentro o lo aprendí por él", agrega.

¿De qué trata Esposo mío?

Esposo mío es una ventana a la vida de Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez, desde los días de gloria en el escenario hasta los momentos de fragilidad en los que él ya no podía moverse. Cynthia ha incluido en su libro detalles que, aunque podrían haber sido privados, considera importantes para compartir con quienes buscan entender el verdadero rostro de su amor.



"Definitivamente, en el libro hablo mucho más de lo que quizá él hubiese querido compartir", afirma. Reconoce que hay partes que no le hubiesen gustado a Pedro, "porque era muy privado con su vida", como el final desgarrador con el que "cierra un círculo". Sin embargo, asegura que el libro fue necesario para ser "lo más auténtica posible, sin dañar a nadie".



"Sé que siempre voy a ser la esposa de Pedro, pero quiero soltarlo un poco y vivir mi vida (...) Ya es momento de volar sola". Cynthia encuentra en su historia un espacio para que otros que han pasado por hechos similares también puedan sanar y seguir adelante. "En el libro hablo mucho de la resiliencia de ambos. Creo que mucha gente se puede identificar con eso", agrega.

¿Cómo surgió la idea de escribir un libro?

"Cierren su historia de amor. Terminen su libro", dice la canción Talk Show de Pedro Suárez-Vértiz. Para Cynthia, estas palabras fueron el desencadenante para escribir Esposo mío, la historia íntima de Cynthia y Pedro. "Creo que las dos frases finales de la canción tienen que ver con mi vida ahora. Más o menos, en eso me basé", comenta.



La portada del libro, que presenta una fotografía de Pedro en la playa El Silencio, es especialmente significativa para Cynthia. “Amo esa foto porque están las tres cosas que amaba de Pedro: sus manos, su sonrisa y sus ojos”, explica con ternura. La imagen también muestra el anillo de Pedro, que Cynthia lleva como un símbolo de su recuerdo.



La idea de compilar sus memorias en un libro surgió con el creciente interés del público por la vida de Pedro Suárez-Vértiz, poco después de su muerte. "La gente necesitaba de él", recuerda. El proceso de redacción y edición del libro tomó alrededor de cuatro meses, y a pesar de las dificultades, Cynthia encontró en la escritura una manera de honrar y recordar a su esposo.

¿Los hijos de Pedro han leído el libro?

Esposo mío no solo es un testimonio sobre la vida y la muerte de Pedro Suárez-Vértiz, sino también un relato sobre la fortaleza y la resiliencia. Cynthia confiesa que, aunque ya se va a cumplir un año de la partida de Pedro, es como si él no se hubiera ido. "Siento que él está como omnipresente, como dice Tomás [su hijo]. Cuando le hablo, lo siento y eso me ayuda", agrega.



De sus tres hijos, solo uno ha leído el libro, porque "todavía es un poco duro para ellos". "Salvador lo está leyendo, Tomás no tiene tiempo ni de respirar ahora con su carrera nueva y sus estudios, y María José ha decidido tomarse su tiempo", explica. "Yo lo respeto, no los voy a presionar. Es algo delicado, prefiero que lo lean cuando ellos se sientan preparados".

¿Cuál es el siguiente paso en la vida de Cynthia Martínez?

A medida que se acerca la presentación del libro en la FIL Lima 2024, anunciada para el 28 de julio, Cynthia Martínez también mira hacia el futuro con planes de seguir escribiendo. “Quiero enfocarme en la autoficción. Sueño con ir a un sitio lejano y sentarme a escribir sobre la sensualidad", revela.



Sin embargo, también deja espacio para hacer cosas que antes no pudo concretar, como correr una maratón con su hijo Salvador, bailar hasta el amanecer o viajar un poco más. "No sé, hacer cosas sencillas, cotidianas, que me llenen, que me hagan sentir yo misma. Eso quiero hacer", concluye.

Cynthia Martínez en la FIL Lima 2024

La presentación de Esposo mío, de Cynthia Martínez, se llevará a cabo el 28 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima, en el parque Próceres de la Independencia, en Jesús María. La autora estará acompañada por la periodista Milagros Leiva, amiga cercana de Pedro Suárez-Vértiz.

Presentación: Esposo mío de Cynthia Martínez

28 de julio, 7 p.m.

Auditorio José María Arguedas

Participan: Milagros Leiva y Cynthia Martínez

Organizan: Editorial Planeta

Cynthia Martínez presenta 'Esposo mío' en la FIL Lima 2024. | Fuente: RPP

