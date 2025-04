¿Y Daniela Darcourt? Cielo Torres juntó a salseras peruanas para su nuevo tema 'Se puso de moda'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cielo Torres juntó a cuatro salseras peruanas para lanzar su nuevo tema musical Se puso de moda. Las cantantes nacionales Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia estuvieron en el estreno de la canción acompañando a Torres en un tema que resalta el género salsa en el Perú.

En el videoclip, difundido el último miércoles 2 de abril en YouTube y demás plataformas digitales, mostró a las cinco salseras en un estudio de grabación cantando en coro.

"Se puso de moda mi 'tumbao'. Salsa de la calle que ha 'pegao'. Se puso tan fuerte que ha 'juntao'. Sabor del Caribe y del Callao", se escucha entornar a las cinco artistas.

Brunella Torpoco empieza con la primera estrofa de la canción para que luego Yahaira Plasencia aporte con su sensualidad y encanto recalcando que "es peruana, de calle y gente buena".

Por su lado, Cielo Torres inició recalcando la cultura peruana mientras que Amy Gutiérrez le puso énfasis al tema con unos finos agudos.

Luego de cantar dos veces el coro, la cantante Paula Arias añade un poco de rap en el medio de la canción para afirmar que la salsa peruana "está de moda".

Es así como las cinco cantantes peruanas siguen interpretando una estrofa cada una mostrando todo su talento y bailando al ritmo de los timbales, tambores y trompetas que acompañan la canción.

Daniela Darcourt no fue incluida en tema musical Se puso de moda, de Cielo Torres. | Fuente: Instagram (danieladarcourtoficial)

Daniela Darcourt no fue incluida en tema de Cielo Torres

Daniela Darcourt no fue incluida en el tema Se puso de moda, de Cielo Torres. A pesar de ser una de las referentes de la salsa peruana en los últimos años, la intérprete de Señor mentira no apareció en el videoclip musical junto a Paula Arias, Brunella Torpoco, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia.

Al respecto, Yahaira Plasencia señaló que Cielo Torres fue la que llamó a las salseras para que puedan estar en su videoclip, por lo que desconoce si Darcourt fue contactada por ella para participar.

"El proyecto es de Cielito y cuando a mí me hizo la llamada, yo acepté. Yo no sé si las demás se demoraron o no se demoraron. Según todas las chicas, toda aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración para Cielito. Ahora, si Cielo ha llamado a otras salseras y no han podido estar, le corresponde a ella responder, no es mi proyecto", precisó Yahaira en diálogo con América Espectáculos.

En ese sentido, Paula Arias también se animó a hablar sobre la ausencia de Daniela Darcourt. La líder de Son Tentación mencionó que no sabe las razones por las que Darcourt no estuvo y que solo Cielo Torres conoce el motivo. "(Las que no estuvieron) No han podido o no han querido, solo Cielo lo sabe", enfatizó.

Salseras peruanas se juntaron para nuevo tema musical Se puso de moda. | Fuente: Instagram

Paula Arias niega enfrentamiento con Daniela Darcourt

Paula Arias negó que exista un enfrentamiento con Daniela Darcourt. Cabe recordar que Darcourt protagonizó una polémica con el exproductor musical Christian Maldonado, conocido como Master Chris, por supuestamente intentar eliminar su videoclip Señor mentira de YouTube.

Luego de varias declaraciones de Daniela Darcourt en contra de Master Chris, Cielo Torres, Paula Arias, Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia salieron a respaldar al exproductor evidenciando un distanciamiento con Darcourt. "No necesito que me defiendan", señaló la intérprete de Probablemente en aquella ocasión.

Pese a los dichos entre ellas, Paula Arias sostuvo: "La verdad que fue un malentendido. La gente quiso malinterpretar de la peor manera cuando la intensión de mi parte, dentro y fuera del trabajo que hice con Daniela, siempre era A1, por el cariño y respeto que tengo con todas. Nunca imaginé que se trataba de Master Cris".

Al ser consultada si ya habló con Daniela Darcourt sobre lo sucedido, Paula Arias sostuvo que no han tocado ese tema, pero que se siguen viendo en los escenarios y demás eventos sin problemas. "Nos hemos hablado y con ella todo bien", añadió.

