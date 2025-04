System of a Down en Lima: setlist, ingreso y todo lo que debes saber sobre su primer concierto en Perú

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Estadio Nacional será testigo de un concierto histórico este domingo 27 de abril, cuando System of a Down se presente por primera vez en Lima. La icónica banda de heavy metal promete una noche cargada de energía con himnos como Chop Suey!, Toxicity y Aerials, que marcaron a toda una generación.

No te pierdas: María Becerra fue internada de urgencia y operada tras sufrir su segundo embarazo ectópico

Con más de tres décadas de trayectoria, System of a Down —formada por Serj Tankian (voz), Daron Malakian (guitarra), Shavo Odadjian (bajo) y John Dolmayan (batería)— ha dejado huella en el rock con su fusión única de metal alternativo, sonidos armenios y una fuerte carga política y emocional.

La banda armenio-estadounidense llegará por primera vez al Perú como parte de su gira sudamericana, luego de su show en Colombia y antes de presentarse en Chile, Argentina y Brasil. “¡Despierta, Sudamérica! Lo hicimos. Te escuchamos. Ya vamos”, escribieron en redes sociales al anunciar los conciertos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de System of a Down en Lima?

System of a Down tocará este domingo 27 de abril en el Estadio Nacional de Lima, como parte de su Wake Up! Tour 2025. Es la primera vez que la banda se presenta en Perú. El concierto es auspiciado por Studio92.

System of a Down tocará en Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil con su gira Wake Up! Tour.Fuente: Instagram: @systemofadown, @clemente_310

El Wake Up! Tour de System of a Down en Latinoamérica

Estas son las fechas confirmadas:

24 de abril: Bogotá, Colombia – Estadio El Campín

Bogotá, Colombia – Estadio El Campín 27 de abril: Lima, Perú – Estadio Nacional

Lima, Perú – Estadio Nacional 30 de abril: Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional

Santiago, Chile – Parque Estadio Nacional 3 de mayo: Buenos Aires, Argentina – Estadio Vélez Sarsfield

Buenos Aires, Argentina – Estadio Vélez Sarsfield 6 de mayo: Curitiba, Brasil – Estadio Couto Pereira

Curitiba, Brasil – Estadio Couto Pereira 8 de mayo: Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos

Río de Janeiro, Brasil – Estadio Nilton Santos 10 de mayo: São Paulo, Brasil – Allianz Parque

System of a Down, con 30 años de trayectoria, promete hacer vibrar el Estadio Nacional.Fuente: Instagram: @systemofadown, @clemente_310

¿A qué hora es el ingreso al concierto de System of a Down en Lima?

La productora ha confirmado que las puertas del Estadio Nacional abrirán a las 4 p.m. para facilitar un ingreso ordenado. El concierto de System of a Down comenzará aproximadamente a las 9 p.m., aunque el horario puede variar por razones técnicas. Se recomienda llegar con anticipación.

Con éxitos como 'Chop Suey!', 'Toxicity' y 'Aerials', la banda ha marcado generaciones de fanáticos en todo el mundo.Fuente: Instagram: @systemofadown, @Clemente_310

Mapa de ingresos al concierto de System of a Down en Lima

Si ya tienes tu entrada, ubica bien tu puerta de ingreso en la imagen líneas abajo. La organización ha recomendado revisar previamente el mapa de accesos para facilitar un ingreso ordenado. En caso de dudas, el personal de orientación estará disponible para ayudarte.

Este es el plano de ingreso para el concierto de System of a Down en Lima.Fuente: Instagram: @masterliveperu

¿Cuál es el setlist del concierto de System of a Down en Lima?

Aunque el repertorio puede variar, este es el setlist base que la banda ha venido interpretando en el Wake Up! Tour:

Genocidal Humanoidz Suite-Pee Prison Song Mr. Jack Soldier Side - Intro B.Y.O.B. Science Deer Dance Radio/Video ATWA Hypnotize Needles Bounce Suggestions P.L.U.C.K. Psycho Chop Suey! Lonely Day Kill Rock 'n Roll Lost in Hollywood Aerials DAM Know Toxicity Sugar

System of a Down hará su esperado debut en Lima con un concierto en 2025.Fuente: Instagram: @systemofadown, @clemente_310

Recomendaciones para el concierto de System of a Down en Lima

Para garantizar una experiencia segura y agradable, Masterlive Perú recomienda:

Asistir al concierto en taxi.

Evitar llevar objetos de valor o innecesarios.

Si llevas mochila, por favor colabora con su revisión.

Habrá seguridad privada y servicio médico.

Llevar siempre tu DNI para cualquier eventualidad.

Evitar comprar entradas a revendedores. Podrían darte entradas falsas y no tendrás derecho a reclamo.

Luego de ingresar, ubicar la salida de emergencia más cercana.

Objetos prohibidos en el concierto de System of a Down en Lima

Para garantizar la seguridad del evento, no se permitirá el ingreso de los siguientes artículos:

Cámaras de lente removible, filmadoras, grabadoras y drones.

Mochilas grandes, maletas, maletines o similares.

Alimentos y bebidas.

Envases en general (botellas, tomatodos, tapers, latas, etc.).

Sombrillas, paraguas, correas con accesorios metálicos y llaves con cadenas.

Accesorios con púas.

Punteros láser o led. iPads o drones.

Artefactos pirotécnicos.

Selfie sticks, trípodes y similares.

Cualquier objeto potencialmente peligroso.

Carteles y banderolas de gran tamaño.

Objetos punzocortantes y armas de cualquier tipo.

Sillas plegables.

Sustancias psicotrópicas (drogas).

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis