Pedro Suárez-Vértiz compartió anécdota sobre canción. | Fuente: Archivo

"Bajé del auto con cuidado, se me acercó un verde señor: 'Disculpe jefe, no me lleve soy cantante y le prometo hablar de usted en esta canción", decía la estrofa de "Mi auto era una rana", una de las canciones más famosas del rock peruano.

El tema interpretado por Pedro Suárez- Vértiz tiene una divertida anécdota detrás de su composición. Así lo recordó el intérprete en las redes sociales, hace un par de años, donde decidió hacer públicos los agradecimientos hacia "el verde señor".

"El agradecido 'verde señor' regresó a mi vida por escrito. Muchas gracias", escribió Suárez-Vértiz junto a la imagen de un comentario que recibió en su perfil de Facebook.

Aquel "verde señor" era Carlos Cuba, un expolicía en actividad, que describió un poco más de la situación que lo llevó a ser parte de uno de los emblemas musicales del artista.

"Excelente Pedro, tuve la oportunidad de platicar contigo ─una persona muy humilde─ te hice un pequeño comentario porque era policía en actividad y a la vez trabajaba como taxista. Me comentaste que en tu próxima canción me incluirías, luego salió tu hit 'Mi auto era una rana'. Bendiciones y no te olvidaste del comentario en tu canción", escribió el que fuera miembro de Arena Hash.

"DE TI ME VA QUEDANDO NADA"

Esta no es la primera vez que Pedro Suárez-Vértiz comparte la historia detrás de alguna de sus canciones más conocidas. El tema de Arena Hash, "De ti me va quedando nada", una desgarradora balada cuya historia acaba de ser revelada por el propio intérprete, ahora retirado de la música debido a un lamentable problema de salud.

El origen tiene que ver con un amor del pasado y alcanza hasta a su desaparecido padre. "Me enamoré de una intelectual. Nunca me había pasado. Ella nunca lo supo. Necesitaba olvidarla y Arena Hash me absorbió tanto, que lo logré. Dentro de todos los hits del primer disco, escribí 'De ti me va quedando nada' para celebrar que ya no sufría".