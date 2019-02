Pedro Suárez-Vértiz reveló la triste historia detrás de la canción "De ti me va quedando nada"

Pedro Suárez-Vértiz compartió en Facebook la historia de uno de los éxitos de Arena Hash. | Fuente: Facebook / Pedro Suárez-Vértiz

Entre todos los éxitos de la carrera de Pedro Suárez-Vértiz con Arena Hash, una canción pasó desapercibida entre tanto "Cuando la cama me da vueltas" y "Me resfrié en Brasil". Se trata de "De ti me va quedando nada", una desgarradora balada cuya historia acaba de ser revelada por el propio intérprete, ahora retirado de la música debido a un lamentable problema de salud.

El origen, según reveló Suárez-Vértiz, tiene que ver con un amor del pasado y alcanza hasta a su desaparecido padre. "Me enamoré de una intelectual. Nunca me había pasado. Ella nunca lo supo. Necesitaba olvidarla y Arena Hash me absorbió tanto, que lo logré. Dentro de todos los hits del primer disco, escribí 'De ti me va quedando nada' para celebrar que ya no sufría".

"De ti me va quedando nada" cobró un nuevo significado luego del fallecimiento de su padre, ocurrido tres meses después del lanzamiento del disco de Arena Hash. "Era su canción favorita. La relacionaba con su pronta partida. Así que la canción tiene mucho significado para mi. Es la favorita de muchos fans expertos en Arena Hash".

La única vez que la cantó en su vida, prosigue Suárez-Vértiz, fue en el programa "TV Rock" de Cucho Peñaloza.